Pedagang Mobil Bekas Gembira Muncul Rencana Penghapusan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pedagang mobil bekas menyambut gembira munculnya rencana penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak progresif kendaraan.

Owner Indigo Auto Yudy Budiman, mengatakan sebaiknya biaya nama kendaraan bermotor memang digratiskan, agar semua pajak berlaku objektif.

"Kabar ini sangat positif ya. Lebih baik memang digratiskan, agar semua pajak kendaraan berlaku secara objektif juga. Win win ya. Tapi untuk saat ini, kalau BBN dihapus apakah mungkin, terlebih di situasi negara yang butuh income," tutur Yudy saat dihubungi Tribunnews, Jumat (26/8/2022).

Senada dengan Yudy, Head of Sales and Operational Power Auto Jimmy Setiawan, menyampaikan dihapusnya BBNKB akan berdampak baik pada industri kendaraan second, apalagi ini akan mengurangi biaya yang dibebankan kepada pembeli kendaraan bekas.

"Ini sangat baik, sehingga mengurangi biaya yang biasa dibebankan kepada pembeli yang lumayan besar. Tinggal realisasinya dan ketentuannya berjalan seperti apa," ungkap Jimmy kepada Tribunnews.

Dorong Patuh Pajak

Sebelumnya, Korlantas Polri mengusulkan adanya penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak progresif kendaraan.

Menurut Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus, usulan itu tujuannya untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat agar semakin patuh untuk membayar pajak.

"Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak," kata Yusri saat rapat anev pelayanan regident Tahun Anggaran 2022 di Kuta, Bali, Kamis (25/8/2022).