Mitsubishi Triton Ralliart Akan Berlaga di AXCR 2022, Siap Lirik Segmen Hobi di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mitsubishi Triton double cabin yang telah dibuat khusus akan digunakan Mitsubishi Motors Corp berlaga di ajang Asia Cross Country Rally atau AXCR 2022 pada November nanti.

Mobil ini nantinya akan digunakan oleh Pembalap Indonesia sekaligus Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia yakni Rifat Sungkar yang akan berlaga di kelas T1. Kelas yang diikuti oleh mobil-mobil dengan standar pabrikan.

Mitsubishi Triton Ralliart didesain dengan bodi yang lebih ringan, seperti pada bagian kap mobil, pintu depan dan belakang, tak ketinggalan interior pun dibuat ringan.

Guna menjaga keamanan pengemudi dan penumpang, bodi mobil diperkuat dengan roll cage dan underguard.

Menyoal performa, mobil ini dibenamkan mesin 4N15 2.442 cc 4 silinder MIVEC Turbo Diesel Fuel injector High-pressure common-rail injection (output mesin 181 hp, torsi 430 Nm), transmisi 6-speed manual, sistem 4WD Super Select 4WD-II, Diferensial CUSCO front and rear LSD.

Suspensi depan menggunakan independen double-wishbone dan rigid leaf spring pada bagian belakang.

Lalu dilengkapi sokbreker CUSCO fully-adjustable front and rear dampers, setir steering rack and pinion with power assist, rem Endless disc brake dengan kaliper 4 piston, pelek dan Ban Work 17x8 inci, ban Yokohama Geolandar M/T G003 265/70R17, panel kap mesin, pintu depan belakang carbon fiber.

Keseluruhan suspensi disebut akan memberikan handling luar biasa dan memudahkan pengemudi untuk menaklukkan medan off-road.

Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia Rifat Sungkar, menyampaikan berlaga di AXCR menjadi kesempatan luar biasa.

"Sudah ada banyak hal yang saya lakukan bersama Mitsubishi di motorsport dan itu terbukti dengan semua hasil yang kami dapatkan. Untuk AXCR yang penting adalah endurance, namun yang saya ikuti tidak terlalu ekstrem. Dimana body shell mobil ini masih normal, suspensi diubah dan masih banyak lainnya," tutur Rifat Rabu (17/8/2022).

Dengan spesifikasi dan pengujian oleh Rifat di ajang AXCR 2022, diprediksi mobil ini diprediksi akan segera dijual di Tanah Air dengan menyasar segmen hobi.

Director of Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Irwan Kuncoro, mengatakan Triton di Indonesia dipakai di pertambangan dan perkebunan.