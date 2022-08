Honda Jalin Kerja Sama dengan LG untuk Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Ilustrasi baterai kendaraan listrik. Honda Motor Co., Ltd. menjalin kerja sama dengan LG Energy Solution memproduksi baterai kendaraan listrik Honda dan Acura untuk pasar di wilayah Amerika Utara.

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Honda Motor Co., Ltd. menjalin kerja sama dengan LG Energy Solution memproduksi baterai kendaraan listrik Honda dan Acura untuk pasar di wilayah Amerika Utara.

Perjanjian kerja sama antara keduanya senilai 4,4 juta dolar AS akan diwujudkan dengan mendirikan pabrik baru di Amerika Serikat dengan kapasitas target produksi pertahunnya mencapai 40 GWh.

President CEO and Representative Director of Honda Motor Co., Ltd. Toshihiro Mibe, mengatakan Honda terus berupaya untuk mewujudkan netralitas karbon untuk semua produk dan juga aktivitas perusahaannya pada tahun 2050 sesuai dengan visi perusahaan.

Baca juga: Pasokan Suku Cadang Terganggu, Honda Berencana Pangkas Produksi Hingga 40 Persen

"Selaras dengan komitmen kami ini, Honda berkomitmen untuk mewujudkan pengadaan baterai EV yang merupakan komponen penting untuk kendaraan EV. Inisiatif dengan LGES sebagai produsen baterai global terkemuka, akan menjadi bagian dari pendekatan Honda tersebut di wilayah Amerika Utara," tutur Mibe melalui keterangan resmi, Rabu (31/8/2022).

Pabrik baru ini nantinya akan memproduksi jenis baterai pouch-type yang akan disuplai untuk pabrik perakitan kendaraan listrik Honda di kawasan Amerika Utara, seiring dengan semakin meningkatnya tren kendaraan berbasis elektrik di kawasan tersebut.

Pabrik tersebut akan mulai dibangun pada awal tahun 2023 mendatang dengan target produksi massal advanced lithium-ion battery cells pada akhir tahun 2025.

CEO LG Energy Solution Youngsoo Kwon, menyampaikan peresmian kerjasama dengan Honda selain dapat meningkatkan reputasi brand, hal ini juga dapat menjadi tonggak kerjasama jangka panjang untuk mendukung tren elektrifikasi yang berkembang secara pesat di kawasan Amerika Utara.

"Karena tujuan utama kami adalah untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat pelanggan kami yang berharga, kami juga bercita-cita untuk memposisikan diri kami sebagai penyedia baterai terkemuka, dan kami bekerja dengan Honda dalam mencapai inisiatif untuk elektrifikasi, serta menyediakan solusi energi berkelanjutan untuk konsumen," jelas Youngsoo.

Baca juga: Panasonic Berencana Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di Amerika Senilai 4 Miliar Dolar AS

Sebagai tambahan, Honda juga telah menyampaikan rencana globalnya untuk meluncurkan hingga 30 mobil berbasis listrik pada tahun 2030, dengan volume produksi mencapai 2 juta unit setiap tahunnya.

Selain itu, Honda juga berusaha mewujudkan netralitas karbon untuk semua lini produk, serta aktivitas perusahaannya pada tahun 2050.