Mobil Paling Imut Honda N-BOX Dipamerkan di Senayan

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) memboyong mobil paling imut atau kei car Honda N-Box langsung dari Jepang untuk dipamerkan di Indonesia.

HPM mendisplay N-BOX di Dreams Café by Honda, Senayan Park Jakarta, mulai tanggal 1 - 26 September 2022.

Honda N-BOX mengusung mesin 660 cc, namun mampu melontarkan tenaga maksimal 43 kW (58PS) pada 7.300 rpm dan torsi maksimumnya 65 Nm pada 4.800 rpm.

Minivan lima pintu ini memiliki lima pintu, yang mengadopsi konsep “man maximum, machine minimum”, dimana meminimalkan ruang pada komponen mekanis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ruangan kendaraan.

Tangki bahan bakar terletak pada bawah jok depan yang merupakan tata letak tangki tengah khas mobil Honda. Hal ini turut berkontribusi pada desain interior N-BOX yang lebih minimalis namun tetap nyaman.

Selain itu, juga Honda N-BOX generasi kedua ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih Honda Sensing.

Sebagai informasi, generasi pertama dari Honda N-BOX diperkenalkan pertama kali pada November 2011 dan dijual hingga Agustus 2017.

Di negara asalnya, Honda N-BOX berhasil meraih gelar Car of the Year pada tahun 2017 dari Japan Automotive Hall of Fame.

Setahun kemudian mobil ini kembali meraih penghargaan bergengsi lainnya berupa Technology of the Year Award dari Automotive Researchers' and Journalists' Conference of Japan for weight reduction technology.

Di kafe ini, Honda juga menampilkan display lainnya yaitu All New Honda BR-V bertema outdoor yang sebelumnya ditampilkan di booth Honda pada ajang GIIAS 2022 dan juga pada acara All New BR-V Pop Park di Summarecon Mall Bekasi.

Terdapat pula display motor sport yaitu Honda CBR150 yang juga ditampilkan di Dreams Cafe Powered by Honda.

Sebelumnya, beberapa produk spesial Honda telah ditampilkan di Dreams Café Powered by Honda seperti mobil sport mini Honda S660,Honda S800, Honda S2000, Honda Civic Type R dan Honda RC123V-S.