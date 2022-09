Mau Beli Mobil? Ini Daftar Toyota Agya Bekas Dibanderol Mulai Rp70 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memiliki mobil pribadi di era saat ini bisa menjadi pilihan yang tepat, terlebih saat akses antar kota maupun provinsi telah terhubung lewat jalan tol.

Sebagian orang akan memilih mobil baru sebagai kendaraan pribadi, namun sebagiannya lagi akan lebih memilih mobil second karena dilihat dari segi harga yang cukup kompetitif.

Bagi Tribunners yang sedang mencari mobil bekas, Tribunnews memiliki rekomendasi mobkas khusus Toyota Agya dengan harga sekitar mulai Rp70 juta.

Mobil berjenis LCGC ini sangat populer di perkotaan, selain bentuknya yang kecil, mobil ini juga bisa menjadi kendaraan kedua dan tidak memakan lahan parkir yang luas.

Toyota Agya tahun 2013-2016 saat ini dibanderol sekitar Rp 80 juta hingga Rp 90 jutaan. Tipe yang bisa dipilih ada G A/T, G M/T, G TRD A/T, E A/T dan E M/T.

Dibalik kap mesin, Agya generasi ini membenamkan mesin berkapasitas 1.000 cc berkode 1KR, 3 silinder 12 katup DOHC.

Mesin ini cukup bertenaga dan mampu melontarkan daya maksimal 65,3 Hp pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 88 Kgm pada 3.600 rpm.

Desain eksteriornya cukup mengesankan, dimana pada fasia depan dilengkapi grill dengan lampu yang lampu yang menyambung dan fog lamp bulat.

Selanjutnya aksen chrome juta melintang sepanjang bodi, khusus tipe TRD ada penambahan body kit yang membuatnya semakin sporty. Desain body belakang hadir dengan lampu tegak minimalis.