All New Honda BR-V Laris Manis, Hingga Agustus Terjual Sebanyak 14.377 Unit

Car of The Year_All New Honda BR-V Prestige With Honda SENSING

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengenalkan All New Honda BR-V pada tahun 2021. Usai dikenalkan, pamor mobil ini terus melejit, termasuk penjualannya.

Sejak mulai dikirimkan ke konsumen pada Januari tahun ini, hingga Agustus 2022 All New Honda BR-V sudah terjual sebanyak 14.377 unit.

All New Honda BR-V mencatat penjualan retail bulanan tertinggi pada Agustus 2022, sebesar 2.534 unit.

Angka penjualan All New Honda BR-V di Agustus lalu juga tercatat meningkat sebesar 31 persen dibandingkan penjualan bulan sebelumnya.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, mengatakan berbagai pameran dan aktivitas yang dilakukan di bulan Agustus turut berdampak terhadap penjualan All New Honda BR-V, karena memberikan kesempatan lebih banyak konsumen melihat dan merasakan langsung berkendara dengan All New Honda BR-V.

"Di saat yang sama, kami juga masih terus memonitor kondisi pasokan komponen yang masih belum stabil saat ini dan terus berusaha secepat-cepatnya memenuhi permintaan konsumen yang trend-nya masih terus meningkat," tutur Billy, Jumat (16/9/2022).

Secara total, Honda berhasil menjual 10.983 unit pada bulan Agustus 2022 atau meningkat sebesar 4 persen dibandingkan penjualan di bulan sebelumnya.

Kontribusi terbesar untuk penjualan Honda di bulan Agustus masih datang dari Honda Brio yang berhasil terjual sebanyak 4.152 unit.

Model Honda lainnya, yaitu All New Honda HR-V terjual sebanyak 2.899 unit di bulan Agustus 2022.

Sementara Honda City Hatchback RS terjual sebanyak 620 unit, New Honda CR-V sebanyak 591 unit, New Honda Mobilio sebanyak 98 unit, All New Honda City 63 unit, All New Honda Civic RS 16 unit dan New Honda Accord 10 unit.