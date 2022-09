Penjualan Ritel Suzuki 55.647 Unit Selama Januari-Agustus 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) membukukan penjualan ritel sebanyak 55.647 unit sepanjang Januari-Agustus 2022 dan optimistis bisa terus meningkatkan kemampuan penjualannya di sisa tahun ini.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan retail Suzuki khusus di bulan Agustus 2022 sebanyak 7.816 unit atau lebih baik ketimbang penjualan di bulan Juli lalu yakni sebesar 6.771 unit.

Donny Saputra, 4W Marketing Director Suzuki Indomobil Sales mengatakan, penjualan Suzuki sejauh ini masih didominasi oleh model seperti All New Ertiga, XL7, dan New Carry.

“Masing-masing model tersebut sangat mewakili kebutuhan masyarakat dan memiliki kelebihan yang menguntungkan bagi pemiliknya,” ungkap dia, Jumat (16/9/2022).

Di samping itu, model-model terbaru Suzuki pada tahun ini seperti All New Ertiga Hybrid, Baleno, dan S-Presso juga mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat.

Suzuki yakin dengan kondisi pasar otomotif terkini.

Penjualan mobil Suzuki masih berpeluang tumbuh dan memberikan efek positif terhadap profitabilitas Agen Pemegang Merek (APM) tersebut.

“Fokus kami ke depan adalah memperkuat penjualan produk-produk domestik atau produksi dalam negeri,” imbuh Donny.

Manajemen SIS juga berharap kondisi ekonomi dalam negeri terus stabil, sehingga Suzuki dapat lebih maksimal menerapkan strategi terbaik untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan serta memberikan beragam penawaran program penjualan yang menarik dan menguntungkan.

Laporan Reporter: Dimas Andi | Sumber: Kontan