AHM Luncurkan Honda New CBR250RR, Ditawarkan Mulai Rp 62,8 Jutaan

PT Astra Honda Motor (AHM) secara resmi meluncurkan line up terbarunya New CBR250RR di Pabrik AHM Karawang, Jawa Barat, Senin (19/9/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG - PT Astra Honda Motor (AHM) secara resmi meluncurkan line up terbarunya New CBR250RR di Pabrik AHM Karawang, Jawa Barat, Senin (19/9/2022).

President Director AHM Keiichi Yasuda, mengatakan New CBR250RR telah melalui penyetelan mesin yang sangat baik, rasio, tenaga dengan beban yang dihasilkan menjadikannya nomor satu di kelas rentang harga ini.

"Kami juga menyempurnakan performa berkendara dan mendesain ulang bagian cowl yang terinspirasi dari Big Bike. Kami percaya model terbaru ini akan semakin menarik perhatian pecinta motor sport di Indonesia. Kami juga percaya model ini akan memenuhi keinginan konsumen sebagai motor harian dengan sensasi berkendara penuh kebanggaan di perkotaan," tutur Yasuda saat peluncuran, Senin (19/9/2022).

Baca juga: AHM Bakal Umumkan Road Map Bisnis Sepeda Motor Listriknya di Indonesia

Perubahan terbaru membawa sepeda motor ini semakin berkarakter layaknya motor besar, dapat semakin menarik perhatian pecinta sepeda motor di Indonesia.

"Pada beberapa bagian teknologi mesin ini mengadopsi tingkat akurasi seperti model Big Bike. Kami berharap dapat terus mewujudkan kualitas terbaik untuk memberikan kesenangan berkendara bagi konsumen Honda," Yasuda.

New CBR250RR hadir dalam dua varian, yakni varian SP dan SP Quick Shifter dibekali mesin 250cc 2-silinder DOHC 8-katup yang compact.

Mesin ini mampu melontarkan tenaga maksimal 31 kW (42 PS) pada 13.000 rpm dan torsi maksimum hingga 25 Nm (2,5 kgf.m) pada 11.000 rpm.

Mesin 250cc 2-silinder memberikan kelincahan pada CBR250RR sekaligus memperkuat performa sesuai konsep Total Control.

Bagian desain kali ini dibuat lebih agresif, terlihat dari lekukan, sekaligus menjadikan sepeda motor ini lebih cepat.

New CBR250RR varian Standar hadir dengan dua pilihan warna yakni Black Freedom dan Mat Gunpowder Black Metallic, dipasarkan mulai dari Rp 62.850.000, OTR (On The Road) DKI Jakarta.

AHM juga menghadirkan warna baru untuk New CBR250RR varian SP yakni Mystique Blue yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 75.150.000.

Sedangkan, untuk varian SP – Quick Shifter hadir dengan harga baru Bravery Red Black, Honda Racing Red dan Tri Color yang dibandrol mulai dari untuk Rp. 79.200.000, OTR (On The Road) DKI Jakarta.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman, menyampaikan motor berforma tinggi menjadi impian para pecinta sepeda motor di Indonesia. New CBR250RR yang dikembangkan melalui proses produksi berteknologi canggih dan layanan purna jual premium di jaringan sepeda motor Honda diharapkan dapat memenuhi impian tersebut.

Baca juga: AHM Rilis Motor Ikonik Honda ST125 Dax, Dibanderol Rp 81,75 Juta

"Keahlian putra-putra bangsa di pabrik AHM Karawang menjadi penentu utama kualitas motor supersport CBR250RR yang telah diekspor ke mancanegara dan menjadi bagian kebanggaan negeri ini. Para pecinta sepeda motor yang menyenangkan dapat merasakan langsung sensasi dan kebanggan memiliki motor berkualitas tinggi produksi anak bangsa ini di jaringan Wing Dealer Honda," terang Loman.