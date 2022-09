Induk Perusahaan DFSK Resmi Ganti Nama Menjadi Series Group, Demi Kembangkan Kendaraan Listrik

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Sejak Seres bermitra dengan Huawei pada tahun lalu, sub-merek Chongqing Sokon atau DFSK tersebut, menjadi lebih dikenal daripada perusahaan induknya.

Sekarang, mitra terpenting Huawei di industri otomotif itu bermaksud memanfaatkan kebangkitan reputasi Seres dengan baik.

Chongqing Sokon Industrial Group Co Ltd, berupaya untuk mengubah nama resminya menjadi Seres Group Co Ltd.

Singkatan untuk saham perusahaan yang diperdagangkan di Shanghai Stock Exchange (SSE) juga akan berubah dari Sokon menjadi Seres, dengan kode saham 601127 tetap tidak berubah.

Baca juga: Instruksi Jokowi Pejabat Pemerintah Pakai Kendaraan Listrik, DFSK Siap Hadapi Lonjakan Permintaan

Secara resmi, Chongqing Sokon Industrial Group Co Ltd, berganti nama menjadi Seres Group Co Ltd pada 31 Juli 2022 dan mengumumkan penjualan kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV) untuk bulan Juli.

Seres Group menjual rekor 13.291 NEV di bulan Juli, naik 316,78 persen dari 3.189 unit di bulan yang sama tahun lalu dan naik 7,03 persen dari Juni, dikutip dari Cnevpost.

Merek Seres berhasil menjual menjual 7.807 unit di bulan Juli, naik sekitar 8.873,56 persen tahun ke tahun atau year-on-year (you).

Sepanjang tahun ini, merek Seres telah terjual sebanyak 29.388 unit, meningkat 1.190,08 persen year on year.

Dari Januari hingga Juli, Grup Seres menjual 58.913 NEV, naik 224,21 persen dari 18.171 unit pada periode yang sama tahun lalu, menurut data Cnevpost.