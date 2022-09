Targetkan Penjualan 500.000 Unit Setahun, New Honda Vario 125 Tidak Terkendala Chip Semikonduktor

Peluncuran All New Honda Vario 160

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, CIKARANG - PT Astra Honda Motor (AHM) optimistis menargetkan penjualan New Honda Vario 125 yang baru saja diluncurkan bisa mencapai 500.000 unit selama setahun.

"Volume betul dari 2012 sampai saat ini sudah 7 juta populasi Vario 125. Untuk ke depan, target penjualan 500.000 setahun.

Memang Honda Vario 125 dan Vario 160 kami berikan untuk bisa melayani dari kebutuhan konsumen yang semakin luas.

Target penjualan keduanya 900.000 pertahunnya," tutur Marketing Director AHM Thomas Wijaya, saat peluncuran New Honda Vario 125 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/9/2022).

New Honda Vario 125 dipasarkan dalam tiga tipe, yakni CBS, CBS-ISS dan CBS-ISS SP, dijual dengan harga mulai Rp 22.350.000 - Rp 24.250.000, On The Road Jakarta.

Thomas menyampaikan, model terbaru ini sudah bisa dipesa konsumen mulai minggu ini dan distribusi ke konsumen akan segera dilakukan.

Selain itu, AHM juga memastikan produksi akan tetap berjalan sesuai rencana sebab perusahaan sudah dapat mengatasi kelangkaan chip semikonduktor.

"Sudah bisa mulai dipesan minggu ini di seluruh jaringan dealer kami. Kami sudah bisa mengatasi kondisi kelangkaan semikonduktor, jadi suplai akan lancar sesuai dengan kebutuhan dari konsumen kita," kata Thomas.