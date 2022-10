Citroen Kembali ke Pasar Indonesia, Tawarkan Mobil Harga Rp 300 Juta ke Bawah Hingga Premium

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indomobil Group kembali membawa brand mobil Citroen ke pasar Indonesia melalui prosesi pengenalan perdana di Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2022 kemarin.

Indomobil Group bertindak sebagai distributor tunggal mobil Citroën keluaran Stellantis N.V.

Kali ini Indomobil memasang strategi penjualan Citroen dengan masuk ke semua segmen.

Dalam kesempatan konferensi pers terbatas, CEO Citroën Vincent Cobee mengatakan hal ini dilakukan dengan meluncurkan mobil di bawah harga Rp300 juta, kelas menengah dan juga mobil kelas premium.

"Kami tidak membatasi diri untuk meluncurkan produk di segmen tertentu. Kami akan masuk ke setiap segmen, mulai dari harga mobil di bawah Rp300 juta hingga premium," kata Vincent Cobee.

Dia mengatakan, Citroen akan menghadirkan mobil SUV tipe tertinggi, hatchback, hingga mobil tipe elektrifikasi menggunakan baterai listrik di pasar otomotif Indonesia.

Menurutnya Citroen sejak awal didirikan pada satu abad yang lalu New Citroen E-C4, New Citroen C3, dan New Citroen C5 Aircross.

Vincent Cobee mengatakan, pihaknya saat ini ingin kembali dengan branding mobil yang nyaman berteknologi tinggi dan bisa diakses oleh siapapun.

Hal ini disinggung sebab pihaknya menilai jika mobil produksi Eropa merupakan mobil mewah dengan harga tinggi.

Mengenai capex dan investasi, Indomobil Group memaparkan sangat sulit untuk merinci nilainya. Ia mengatakan investasi berpusat di bagian distribusi dan ke depannya masih akan dilihat kembali.

"Jika berbicara investasi, kami masih fokus di distribusi. Ke depannya masih dilihat dan ini masih sangat sulit untuk mengatakan nilai capexnya," tambah Andrew Nasuri, Head of Business Development, Indomobil Group.

Cobee menambahkan, targetnya sendiri pada waktu 2030 pihaknya bisa menggenggam market share 50 persen di kawasan Asia.

"Lebih penting lagi, Indomobil memiliki keahlian dan pengalaman panjang di industri otomotif lokal dan fokus yang kuat pada kepuasan pelanggan," ujarnya.

"Inilah kualitas yang dicari Stellantis sebagai mitra untuk membantu kami meluncurkan Citroën di Indonesia, yang merupakan bagian dari strategi kami yang lebih besar untuk pertumbuhan di kawasan, di bawah rencana global Dare Forward 2030," kata dia.

