Dukung Pertumbuhan Industri Otomotif, Astra Financial Meriahkan GIIAS Medan 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Berkomitmen untuk selalu mendukung pertumbuhan industri otomotif, Astra Financial ikut hadir di gelaran GIIAS Medan 2022 yang diselenggarakan di Santika Convention Center, Medan, sejak 5 - 9 Oktober 2022.

"Astra Financial berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan industri otomotif di Indonesia yang diwujudkan dengan kehadiran Financial di GIIAS Tangerang, Surabaya, dan kini di kota Medan," tutur Project Director Astra Financial GIIAS 2022 Tan Chian Hok, saat pembukaan booth Astra Financial di GIIAS Medan, Rabu (5/10/2022).

Di GIIAS Medan, Astra Financial hadir bersama dengan 9 unit bisnis di bawah naungan Astra Financial yaitu FIFGroup, ACC, TAF, Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Maucash, Moxa, hingga SEVA.

Pada GIIAS Series tahun ini, Astra Financial mengusung tema Spirit of Future selaras dengan tema GIIAS tahun ini yaitu Future is Bright.

"Tema Spirit of Future yang diusung Astra Financial selama perhelatan GIIAS menunjukkan semangat optimisme Astra Financial dalam menyambut masa depan industri otomotif yang cerah, yang juga mendukung tema GIIAS tahun ini yaitu Future is Bright," ungkap Project Leader Astra Financial GIIAS Medan 2022 Willy Winardi.

Sebagai Sponsor Platinum, Astra Financial menghadirkan seru dan menarik dengan hadiah, seperti permainan Astra Financial Wealth Journey dan Get The Cash.

Untuk pengunjung GIIAS Medan 2022, ACC dan TAF sebagai perusahaan pembiayaan mobil yang menawarkan benefit bunga mulai 0,77 persen dengan tenor 1 tahun untuk pembiayaan mobil dan dengan bebas biaya admin.