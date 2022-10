Mengintip dari Dekat Kecanggihan Fasilitas Body Painting Hyundai BSD City

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hyundai BSD City menjadi showroom terbaru PT Hyundai Mobil Indonesia yang ke-12 yang diresmikan Selasa 4 Oktober 2022.

Kehadiran diler ini merupakan bentuk komitmen PT Hyundai Mobil Indonesia kepada Hyundai Motors Indonesia, dan juga bukti eksistensi PT Hyundai Mobil Indonesia yang telah memasarkan produk Hyundai di Indonesia lebih dari 28 tahun.

Berbeda dengan showroom Hyundai lainnya, showroom Hyundai BSD City menerapkan konsep showroom mobil yang terintegrasi.

"Kita mengaplikasikan konsep showroom berdasarkan standar global dari Hyundai Motors Indonesia,” ujar Hendrik Wiradjaja, Sales & Marketing Director PT Hyundai Mobil Indonesia di sela acara peresmian showroom.

Showroom ini mempekerjakan lebih dari 120 karyawan yang berdomisili di sekitar BSD City dan Tangerang, dan terdiri dari area pamer kendaraan di lantai 1, ruang dealing dengan customer hingga area servis kendaraan serta area body and paint di lantai 3.

Hendrik menjelaskan, di showroom ini pihaknya menyiapkan fasilitas 3S yaitu Sales, Service, Spare Part, ditambah Body & Paint.

Khusus Area Body & Paint yang berada di lantai 3 memiliki luas area 1,000 m2 dengan fasilitas Oven Spray Booth dengan kapasitas 100 unit per bulan dengan rata-rata 4 panel per unit atau 400 panel per bulan.

Fasilitas Body & Paint ini melayani perbaikan kerusakan mobil khususnya Body & Paint yang meliputi body repair seperti perbaikan pasca tabrakan, di antaranya menggunakan sistem Spot Welder untuk penarikan bagian body part yang rusak dan Celete Dozer untuk penarikan sasis atau bagian yang rusak.

Fasilitas ini juga bisa mengerjakan Painting & Polishing atau sistem pengecatan dan perawatan cat mobil yang menggunakan Spray Booth dengan pemanas serta cat solvent yang tahan lama.