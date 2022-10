Pemerintah Diminta Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Sebelum Stop Produksi Kendaraan BBM

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna mencapai carbon netral pada 2060, pemerintah Indonesia berencana menerapkan kebijakan penghentian produksi mobil dengan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jika peralihan ini terjadi, tentunya bukan hanya industri saja yang harus menyiapkan diri, namun juga sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerjanya wajib mulai melakukan upgrade kompetensi.

"Indonesia harus segera secara serentak mengolaborasikan seluruh pemangku kepentingan multisektor EV (Electric Vehicle) nasional untuk mempersiapkan pendidikan sumber daya manusia sejak sekarang," tutur Pengamat Otomotif sekaligus Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu kepada Tribunnews, Senin (10/10/2022).

Yannes mengusulkan, peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui kerjasama yang serius dengan target capaian yang terukur antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas dan media, untuk eksplorasi hingga pengolahan material menjadi baterai yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia.

"Dimulai dari pasar di Indonesia untuk masa depan kemandirian energi dan ekonomi Indonesia di kancah global. Its now or never," ungkapnya.

Dengan adanya kebijakan politik gabungan negara-negara yang paling kuat ekonominya di dunia, maka masyarakat dunia harus siap untuk peralihan itu, termasuk Indonesia.

Dengan mulai didorongnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan, 13 tahun dari sekarang Indonesia juga harus mulai dalam mempersiapkan seluruh sumber dayanya.

"Semua harus berjalan cepat dan harus mereka kawal, demi terwujudnya agenda dunia yang lebih bersih dari emisi CO2 dan lebih sehat bagi seluruh umat manusia. Itulah cara pandang dan keputusan yang telah dibuat di tatanan global," jelasnya.