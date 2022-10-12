Update Daftar Harga Motor Sport Honda Bulan Oktober 2022: CB Verza hingga CRF 250 Rally
Berikut ini daftar harga terbaru motor sport keluaran Honda untuk bulan Oktober 2022
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar harga terbaru motor tipe sport keluaran Honda untuk bulan Oktober 2022.
Motor sport milik Honda memiliki tempat tersendiri di masyarakat Indonesia.
Sebut saja seri CB maupun CBR banyak dijumpai di jalanan.
Bagi kamu yang ingin meminang salah satu motor sport keluaran Honda, tak ada salahnya untuk melihat daftar harganya terlebih dahulu.
Berikut ini daftar harga motor sport Honda di bulan Oktober yang dirangkum Tribunnews dari laman resmi PT AHM:
Honda CB150 Verza
- CB150 Verza SW Masculine Black: Rp 20.565.000
- CB150 Verza CW Macho Matte Black: Rp 21.227.000
- CB150 Verza CW Bold Red: Rp 21.227.000
Honda Sonic 150R
- Sonic 150R Activo Black: Rp 24.132.000
- Sonic 150R Energetic Red: Rp 24.132.000
- Sonic 150R Aggresso Matte Black: Rp 24.535.000
- Sonic 150R Honda Racing Red: Rp. 24.535.000