Tesla Garap Mobil Listrik Terbaru, Elon Musk Beri Bocoran Harga yang Diklaim Lebih Terjangkau

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Elon Musk mengumumkan tim teknik Tesla Inc sedang mengerjakan produksi mobil listrik generasi berikutnya, yang akan dijual dengan harga paling terjangkau di antara seri sebelumnya.

Mengacu dari pernyataan Elon, mobil murah Tesla kemungkinan akan dibanderol sekitar 25 ribu dolar AS atau setara Rp 389 juta (satuan kurs Rp 15.612).

Harga tersebut terbilang menarik untuk konsumen mengingat pasar kendaraan listrik Tesla biasa di bandrol dengan harga yang cukup fantastis.

Seperti mobil listrik Model 3 yang saat ini dijual seharga 47.000 dolar AS atau Rp 733 juta, kemudian seri Tesla Y dengan 41.990 dolar AS atau setara Rp 655 juta, dan Model S yang dipatok 50.000 dolar AS atau Rp 780 juta.

“Jadi, ini jelas yang sedang kami kerjakan, kendaraan generasi berikutnya, yang mungkin sekitar setengah dari biaya supercar EV platform 3 dan Y.” ungkap Musk seperti yang dikutip dari Electrek.

Rencana peluncuran supercar listrik murah sebelumnya telah digagas Musk sejak dua tahun lalu, namun karena Tesla saat itu tengah fokus mengembangkan robot Optimus serta melakukan peningkatan produksi kendaraan listrik atau EV (Electric Vehicle) Model Y, sehingga produksi mobil murah ini terpaksa ditunda.

Guna mempercepat perluasan pasar Tesla di kalangan masyarakat menengah, produksi kendaraan listrik murah akhirnya kembali diaktifkan.

Bahkan Tesla telah turut mengalihkan semua kekuatan tekniknya untuk mengembangkan platform EV yang dapat mendukung operasi mobil listrik murah itu.

“Ini jelas merupakan fokus utama dari tim pengembangan kendaraan baru kami. Pada titik ini, kami sudah selesai dengan rekayasa untuk Cybertrucks dan untuk truk Semi. Jadi, ini jelas yang sedang kami kerjakan, kendaraan generasi berikutnya,” ujar Musk selama konferensi perilisan hasil keuangan Tesla Q3 2022.

Musk tak menjelaskan bagaimana spesifikasi dan tampilan mobil listrik murah generasi baru ini, namun menurut informasi yang beredar mobil listrik anyar besutan Tesla memiliki ukuran yang lebih kecil selain itu mobil listrik ini akan mengaplikasikan sejumlah teknologi gabungan dari semua kendaraan Tesla yang ada.

“Jelas, kami akan mengambil semua yang kami pelajari dari Model S, X, 3, Y, Cybertruck, dan Semi ke dalam platform itu. Tapi kami memiliki target 2-for-1. Kami mencoba untuk mencapai biaya yang lebih rendah untuk memproduksi itu,” jelas Musk.