Rifat Sungkar Akan Berlaga di Balap Ketahanan AXCR 2022, Sinyal Brand Ralliart Masuk Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembalap sekaligus Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia Rifat Sungkar segera berlaga di ajang balap ketahanan Asia Cross Country Rally (AXCR) yang akan diselenggarakan pada 21 - 26 November di Thailand dan Kamboja.

Rifat yang biasanya turun di ajang balap sprint rally dengan jarak tempuh sekitar 200 km, kali ini akan menguji ketahanan Triton Ralliart dengan jarak sejauh 1.700 km, yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar seminggu.

"Ini merupakan suatu kesempatan besar dalam hidup saya, karena ini tidak disangka. Beberapa bulan lalu Masuoka menghubungi saya melalui MMKSI bahwa Mitsubishi akan kembali ke motorsport, itu semua dilandasi dengan program kita Xpander AP4 sangat menarik perhatian dunia. Tahun ini kembalinya Mitsubishi langsung di ajang AXCR seperti paris Dakar versi Asia, dimana ini long distance rally yang butuh keakuratan, komunikasi," tutur Rifat dalam konferensi pers, di Black Stone Garage, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Mobil Berbasis BBM Stop Produksi pada 2035, Mitsubishi: Kami Siapkan Kendaraan Sesuai Peraturan

Sebagai informasi, Hiroshi Masuoka merupakan mantan pembalap yang juga merupakan juara Reli Dakar dua kali, sekaligus engineer dari Mitsubishi Motors yang akan menemani tim Ralliart untuk memberikan dukungan teknis.

Rifat menyebut dirinya beruntung dengan adanya Masuoka di dalam tim Mitsubishi Ralliart, sehingga dirinya bisa mendapatkan masukan mengenai balapan esok.

"Saya beruntung ada Masuoka di sini, karena saya biasa bawa Xpander AP4 itu attack all the time. Di AXCR ini beda, ini 8 kali jaraknya dari balapan saya biasanya, jadi tidak bisa attack all the time. Perlu strategi, bukan mengemudi kencang tapi perlu sensible. Jadi perlu driving yang konsisten," jelasnya.

Mitsubishi sendiri tak memasang target khusus untuk ajang AXCR mendatang. Momentum ini dijadikan ajang untuk pengenalan dan kembalinya Mitsubishi ke dunia balap setelah vakum sekitar 10 tahun.

President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura, meyampaikan pihaknya ingin jadi bagian penting dalam petualangan ini, dimana AXCR 2022 di Thailand pada akhir November akan disupport oleh Mitsubishi pusat dengan keterlibatan Hiroshi Masuoka didalamnya.

"Kompetisi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan produk kami selanjutnya. Partitisipasi Mitsubishi Motors di AXCR untuk buktikan durablitas dimana nanti sekembalinya Rifat, untuk MMC akan ada pembelajaran bagaimana improve produk kami ke depannya di seluruh dunia," ungkap Nakamura.

Hadirnya produk Ralliart tentunya akan dinantikan konsumen di Tanah Air, terlebih usai adanya keterlibatan Rifat di ajang AXCR.

Baca juga: 7.011 Unit Mobil Mitsubishi Berhasil Dikirimkan ke Konsumen Sepanjang September 2022

Nakamura menyebut, saat ini pihaknya belum memiliki rencana menjual brand Ralliart di Indonesia, sebab masih akan berfokus pada AXCR 2022.

"Ini sangat penting tidak hanya buat MMC tapi juga MMKSI. Sudah lama kami tidak ikut acara sebesar ini meski kami punya banyak pengalaman di bidang kompetisi balap. Mungkin ke depannya bisa dipertimbangkan kalau pasarnya ada," ucap Nakamura.

Mitsubishi sendiri rencananya akan meluncurkan brand Ralliart secara resmi di Thailand pada 30 November 2022.

Ada dua mobil dengan DNA balap yang akan dirilis pabrikan untuk pertama kalinya, yakni Triton Ralliart dan Pajero Sport Ralliart.