Kejutkan IMOS 2022, Suzuki Pamerkan Motor Adventure V-Strom SX 250

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales membuat kejutan ke pengunjung pameran otomotif IMOS 2022 dengan memamerkan perdana line up motor terbarunya di segmen adventure, Suzuki V-Strom SX 250, pada pembukaan pameran IMOS 2022 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 2 November 2022.

Suzuki V-Strom SX 250 merupakan calon line up terbaru motor Suzuki yang akan segera diniagakan di Indonesia.

Shinozaki Yohei, Director of Sales and Marketing 2W PT Suzuki Indomobil Sales di acara pembukaan booth Suzuki mengatakan, V-Strom SX 250 mengusung DNA “Master of Adventure” Suzuki dan model ini akan diluncurkan pada tahun 2023 di Indonesia.

"Suzuki V-Strom SX 250 merupakan motor sport adventure yang memadukan kekuatan dengan tampilan modern yang bergaya," ujarnya.

Shinozaki Yohei menambahkan, Suzuki V-Strom VX 250 adalah motor adventure dengan desain modern yang bergaya.

Positioning-nya adalah sebagai motor sport adventure dengan ditunjang ergonomis yang nyaman.

Suzuki V-Strom SX 250 mengusung teknologi Suzuki Oil Cooling System (SOCS), sasis yang ringan namun kuat, ground clearance tinggi, serta LED headlights.

Di pameran otomotif IMOS 2022, Suzuki juga memamerkan motor matik 125 cc terbaru Suzuki Avenis 125, produk global Suzuki yang juga dipasarkan di Eropa.

Di IMOS 2022 Suzuki memiliki booth seluas 108 m2 di Assembly Hall JCC dengan konsep “Suzuki Master of] Adventure”.

Teuku Agha, 2W Sales & Marketing Department Head PT SIS mengatakan, tema booth ini menggambarkan petualangan baru bagi Suzuki dalam menjalankan bisnis sepeda motor di Indonesia saat ini hingga masa yang akan datang.

"Memanfaatkan momentum ini, Suzuki memperkenalkan calon produk baru bernafaskan sport adventure tourer, sekaligus ingin memberikan aura baru untuk wajah Suzuki Indonesia,” ujar Teuki Agha.

Motor lainnya yang dipamerkan Suzuki di IMOS 2022 adalah Gixxer SF 250 dan NEX Crossover. Suzuki menyiapkan unit test ride berupa Avenis 125 dan Gixxer SF 250 selama pameran.

Selama IMOS 2022 brand ini menawarkan berbagai program penjualan khusus seperti DP (Down Payment) rendah mulai dari Rp900.000, potongan angsuran 3 kali dan lain-lain.

Suzuki V-Strom SX 250 mendebut di booth Suzuki di pembukaan pameran IMOS 2022 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 2 November 2022.