Produksi Hanya 1.700 Unit Hingga Akhir 2022, Pesan Honda WR-V Sekarang Unit Dikirim Akhir Tahun

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kembali mengisi segmen kelas SUV, Honda Prospect Motor meluncurkan line up terbaru yaitu Honda WR-V, di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, mengatakan produksi untuk tahun 2022 hanya sebanyak 1.700 unit.

"Rencanakan produksi di tahun ini hanya sekitar 1.700 unit. Di Desember awal akan start kami mulai produksinya," tutur Billy saat peluncuran.

World Premiere Honda WR-V di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/11/2022). (Lita Febriani)

Bagi konsumen yang ingin meminang mobil ini, HPM menyebut pelanggan akan mendapatkan Vehicle Identification Number (VIN) atau rangka mobil tahun 2022.

Jika produksi selesai, HPM melalui berbagai dealernya akan mengirimkan segera Honda WR-V ke konsumen di bulan itu juga.

Di tahun depan rencananya HPM akan memproduksi WR-V sebanyak 30.000 unit dalam setahun. Akan tetapi, angka tersebut masih bergantung pada ketersediaan komponen.

"Rencananya target full 1 tahun pemesanan sekitar 30.000 unit, pemesanan ya. Tapi supply tergantung nanti dari perkembangan pasokan chip semikonduktor," ungkap Billy.

Honda WR-V tersedia dalam tiga varian diantaranya Honda WR-V Tipe E CVT dijual dengan harga Rp 271.900.000, Honda WR-V Tipe RS CVT dengan banderol Rp. 289.900.000 dan Honda WR-V Tipe RS CVT with Honda SENSING ditawarkan ke konsumen sebesar Rp. 309.900.000.

Harga tersebut untuk VIN 2022, Harga On the Road Jakarta dan BBN Kepemilikan Mobil Pertama, khusus Two tone color dikenakan penambahan Rp 2,5 juta.