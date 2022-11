General Motors Luncurkan SUV Listrik Hummer dan Sedan Listrik Cadillac di China

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – General Motors (GM) resmi merilis dua kendaraan listrik (EV) terbarunya dalam sebuah gelaran China International Import Expo yang berlangsung di Shanghai.

Dilansir dari Teslarati, Kamis (10/11/2022) produsen mobil itu memperkenalkan SUV listrik Hummer di bawah payung The Durant Guild, unit bisnis baru yang rencananya akan dipasarkan EV-nya ke Cina.

GM menggambarkan The Durant Guild sebagai platform gaya hidup yang “akan mengkurasi koleksi ikonik produk GM paling elit di berbagai merek dalam model direct-to-consumer.”

Selain SUV listrik Hummer, GM juga mendebutkan sedan listrik Cadillac Celestiq di ajang tersebut.

“The Durant Guild, bersama dengan portofolio ikonik kendaraan globalnya adalah demonstrasi terbaru dari komitmen GM yang tak tertandingi ke China. Kami akan terus menjangkau pelanggan lokal untuk saat ini dan yang akan datang,” kata Julian Blissett, Wakil Presiden Eksekutif GM dan Presiden GM China.

Sementara itu, President and Managing Director of The Durant Guild, Felix Weller juga memberikan pernyataan mengenai debutnya SUV listrik Cadillac Celestiq di China.

“Rencana kami untuk menawarkan Cadillac Celestiq di China memenuhi janji kami untuk membawa produk impor paling ikonik ke pasar domestik. Sebagai EV yang sangat eksklusif dan buatan tangan yang menetapkan standar baru untuk EV premium, Celestiq menempa jalan menuju masa depan,” kata Weller.

Hingga berita ini dibuat, pihak General Motors tidak memberikan detail mengenai waktu penjualan dan harga jual untuk kedua EV barunya tersebut.