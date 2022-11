Jelang Akhir Tahun, Wuling Beri Konsumen DP Rp 12 Juta untuk Bawa Pulang New Confero S

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang akhir tahun 2022, Wuling menghadirkan program kepemilikan kendaraan yang cukup menarik untuk konsumen Indonesia.

Dengan program bertajuk Year End Sale atau YES, perusahaan menawarkan berbagai kemudahan yang istimewa untuk pembelian Almaz RS, New Cortez hingga New Confero S. Program YES ini akan berlaku sepanjang November hingga akhir Desember 2022.

Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, mengatakan perusahaan melihat antusiasme dan kebutuhan masyarakat untuk membeli kendaraan baru menjelang akhir tahun terus meningkat.

"Oleh karena itu, kami memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki lini produk Wuling pilihannya melalui program YES yang berlaku di seluruh Indonesia. Mari manfaatkan kesempatan istimewa ini untuk berkendara bersama Wuling menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat ‘Drive For A Better Life’ sekarang juga," tutur Dian, Kamis (10/11/2022).

Pada program promo kali ini, konsumen dapat menikmati penawaran khusus mulai dari uang muka ringan, cicilan terjangkau sampai dengan gratis biaya servis berkala.

Wuling memberikan penawaran menarik untuk kepemilikan New Confero S, dengan DP ringan mulai dari Rp 12.000.000.

Konsumen pun bisa menikmati cicilan mulai dari Rp 3.000.000 per-bulan untuk MPV dengan kabin lapang ini.

Selanjutnya, untuk meminang Wuling New Cortez, yang merupakan smart MPV Wuling yang telah dilengkapi dengan perintah suara berbahasa indonesia atau Wuling Indonesian Command (WIND) dan Wuling Remote control app via Internet of Vehicle (IoV), konsumen ditawarkan dengan Down Payment (DP) mulai dari Rp 13.000.000 dan cicilan yang terjangkau mulai dari Rp 5.000.000.

Khusus untuk kepemilikan Wuling Almaz RS, konsumen cukup membayar uang muka mulai dari Rp 20.000.000, dengan cicilan mulai dari Rp 7.000.000.

Wuling juga menawarkan gratis biaya servis berkala selama 4 tahun atau 50.000 kilometer (mana yang tercapai lebih dahulu) dalam program YES bagi produk Almaz RS, New Cortez,dan Wuling Confero S. Program promo Wuling Year End Sale berlaku syarat dan ketentuan.