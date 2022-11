Skema Cicilan Kredit Mobil Listrik All New Toyota bZ4X, Mulai Rp 19 Jutaan Setiap Bulan

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Toyota bukan hanya menawarkan pembelian tunai untuk kepemilikan mobil listrik murni pertama bZ4X, tetapi juga kredit.

Mobil ini hanya ditawarkan dalam satu pilihan tipe dan warna yaitu Black, harga All New bZ4X di dealer Auto2000 adalah Rp 1.190 miliar, on the road DKI Jakarta.

Bagi konsumen yang ingin memilikinya dengan cara kredit, terdapat pilihan tenor 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun, dengan Down Payment (DP) 30 persen asuransi komprehensif (skema cicilan sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan, syarat dan ketentuan berlaku).

Dengan tenor 36 bulan, konsumen harus menyetor DP Rp 357.000.000 dan angsuran per-bulan Rp 27.840.000.

Selanjutnya, tenor 48 bulan, dengan DP Rp 357.000.000. Angsuran per-bulan Rp 22.652.000.

Untuk tenor 60 bulan, konsumen harus menyediakan DP Rp 357.000.000, dengan angsuran per-bulan Rp 19.968.000.

Aftersales Business Division Head Auto2000 Nur Imansyah Tara, mengatakan Auto2000 menyambut dengan antusias kehadiran mobil listrik terbaru All New Toyota bZ4X.

"Kendaraan ramah lingkungan ini merupakan sarana mobilitas yang cocok untuk kehidupan modern perkotaan dan wisata di hari libur dengan tenang dan nyaman berkat motor listrik senyap yang bebas polusi, sehingga memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan. Tidak perlu ragu urusan aftersales, untuk informasinya bisa kunjungi cabang Auto2000 terdekat atau melalui Auto2000 Digiroom," tutur Tara, Jumat (11/11/2022).

Auto2000 memastikan layanan aftersales prima untuk mobil elektrifikasi. Mengingat sebelumnya juga sudah menangani untuk kendaraan hybrid Toyota.

All New Toyota bZ4X dilengkapi pula dengan layanan aftersales T-CARE. Bagi pelanggan yang menggunakan Battery EV ini, sudah termasuk dalam program T-CARE yang merupakan program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 kilometer, mana yang lebih dulu).

Ada tambahan benefit berupa extended warranty 1 tahun atau 20.000 km, jika pelanggan rutin melakukan servis tepat waktu sesuai rekomendasi.

Auto2000 memberikan garansi baterai All New Toyota bZ4X selama 8 tahun atau 160.000 km, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.

All New Toyota bZ4X (bi-zi-for-ex) dibangun dari nol dengan platform e-TNGA, yaitu platform Toyota New Global Architecture (TNGA) yang ditingkatkan, supaya sanggup mengakomodasi komponen baterai dan motor listrik lengkap dengan perangkat safety-nya.

Termasuk teknologi canggih Toyota Safety Sense 3.0 (TSS 3.0) untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi dan menekan potensi kecelakaan di jalan.

Mobil listrik ini mengadopsi baterai Lithium-ion mempunyai kapasitas 71,4 kWh baterai ini memiliki jarak tempuh hingga 500 km tanpa menghasilkan emisi sama sekali.

Tenaga yang dihasilkan mencapai 204 HP dan torsi 266 Nm untuk menciptakan akselerasi 0-100 km/jam dalam 8,3 detik dan akselerasi pertengahan 48-90 km/jam dalam 2,9 detik.

Terdapat mode berkendara ECO untuk menghemat daya listrik dan SNOW untuk berkendara di medan off-road ringan.