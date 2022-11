Mau Langganan Mobil Listrik Toyota BZ4X Seharga Rp1,19 Miliar? Siapkan Dana Rp20 Juta per Bulan

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Toyota menghadirkan layanan mobilitas yang komprehensif mulai dari sales, maintenance, hingga aftersales.

Bagi konsumen yang ingin menggunakan mobil terbaru dari Toyota, perusahaan menyediakan layanan Kinto.

Kinto merupakan solusi mobilitas berbasis usership untuk menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelanggan untuk menggunakan mobil yang diinginkan tanpa perlu memikirkan perawatan kendaraan yang digunakannya (hassle-free).

Melalui Kinto One maupun Kinto One Syariah, pelanggan dapat merasakan menggunakan mobil terbaru All New Toyota bZ4X hanya dengan berlangganan mulai dari Rp 20 juta per-bulan.

Paket berlangganan Kinto One berdurasi 12-60 bulan dan sudah meliputi layanan full service, yaitu biaya service berkala, perpanjangan pajak dan STNK, asuransi, emergency roadside assistance, dan penggantian aki dan ban.

All New Toyota bZ4X dilengkapi pula dengan layanan aftersales terbaru Toyota yaitu T-CARE yang semakin memberikan peace of mind kepada pelanggan.

Bagi pelanggan yang menggunakan battery EV ini, sudah termasuk dalam program T-CARE yang merupakan program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 kilometer, mana yang lebih dulu).

Ada tambahan benefit berupa extended warranty 1 tahun atau 20.000 km, jika pelanggan rutin melakukan servis tepat waktu sesuai rekomendasi TAM. Benefit program ini dapat dinikmati di seluruh outlet resmi Toyota di Indonesia.

Lebih jauh, sebagai bukti kualitas baterai dan komitmen memberikan peace of mind kepada pelanggan, TAM juga memberikan garansi baterai All New Toyota bZ4X selama 8 tahun atau 160.000 km, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.

"Setelah meluncurkan All New bZ4X, TAM berkomitmen untuk terus menghadirkan beragam inovasi, serta pilihan kendaraan elektrifikasi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia yang kompleks. Termasuk juga memproduksi secara lokal kendaraan elektrifikasi berbasis Hybrid pertamanya," tutur Anton beberapa waktu lalu.

Seharga Rp1,19 miliar

PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya merilis produk mobil listrik murni pertamanya di Indonesia, yakni bZ4X di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Dibangun dengan platform e-TNGA yang merupakan refinement dari Toyota New Global Architecture (TNGA), platform ini dioptimalkan dan didedikasikan untuk Battery Electric Vehicle.