Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid Resmi Mengaspal, Harga Termurahnya Rp 458 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Toyota Astra Motor (TAM) menggelar peluncuran global perdana untuk Kijang Innova Zenix Hybrid di Indonesia, Senin (21/11/2022).

All New Kijang Innova Zenix memiliki panjang 4.755 mm, lebar 1850 mm dan tinggi 1.795 mm, sementara wheelbase-nya 2.850 mm.

Generasi sebelumnya mencatat panjang 4.735 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.795 mm dan wheelbase 2.750 mm.

Baca juga: Toyota Kijang Innova Hybrid akan Dirilis 21 November 2022, Bakal Dilengkapi Panoramic Sunroof

Artinya, berkat penerapan platform TNGA: GA-C model ini lebih panjang dan lebih lebar 20 mm, serta wheelbase bertambah 100 mm. Sementara ground clearance tetap sama 185 mm.

Dengan menggunakan penggerak roda depan (FWD), maka terowongan di bawah dek penumpang sudah tidak ada lagi, sehingga menciptakan lantai yang rata.

Wheelbase lebih panjang turut memberikan lantai kabin lebih lapang mengingat posisi as roda kian jauh ke depan dan belakang, serta hread roda lebih lebar ikut menjanjikan kabin lebih lapang.

All New Kijang Innova Zenix hadir konsep eksterior "Glamorous and Tough". Dari depan, cerminan sebuah MPV yang tangguh tergambar kuat pada desain grille trapezoidal mewah dan lampu LED tipis yang memberikan kesan dinamis dan modern.

Baca juga: Toyota Innova Hycross Siap Meluncur di India Akhir November Ini

Profil desain yang kokoh dan solid dengan lekukan tegas disertai pilar A yang lebih tegak, menyiratkan penampilan sebuah crossover yang maskulin dan berkelas.

Posisi velg juga lebih dekat ke sudut bumper, disertai profil bodi kokoh bermodalkan side body moulding dan rocker body moulding tebal, serta velg yang berukuran besar, membuat penampilannya dari samping semakin gagah.

Untuk tipe Q HV menggunakan velg alloy 18 Inch, tipe V memakai velg alloy 17 inch dan tipe G beralaskan velg alloy 16 inch.

Di bagian belakang, perawakan khas crossover yang tangguh tergambar dari desain bodi yang kokoh dan modern, sudut pilar D lebih landai, serta diperkuat oleh diffuser dan rear spoiler yang menimbulkan kesan powerful dan modern.

Kokpit pengemudi menyajikan desain dan layout driver-oriented, disertai material kabin berkualitas tinggi dan modern.

Baca juga: Kijang Innova Hybrid Bakal Segera Rilis? Begini Bocoran Toyota

Tinggi panel instrumen dibuat sejajar dengan tinggi panel pintu untuk memberikan nuansa berkendara yang luas, sehingga posisi duduk driver membuat percaya diri di jalan dan memudahkan interaksi dengan penumpang.