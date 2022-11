Begini Keseruan Perayaan 8 Tahun Ultah Komunitas Toyota Wish

Komunitas Toyota Wish yang tergabung dalam OUR WISH kembali menggelar Gathering Nasional ke-8 sekaligus perayaan ulang tahun komunitas ini di kawasan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, 26-27 November 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunitas Toyota Wish yang tergabung dalam OUR WISH kembali menggelar Gathering Nasional ke-8 sekaligus perayaan ulang tahun komunitas ini di kawasan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, 26-27 November 2022.

Gathering diisi dengan kegiatan Safety Driving Campaign bersama Ikatan Motor Indonesia, kegiatan edukasi pemakaian part kendaraan yang baik dan benar, edukasi konboi di jalan raya, makan malam dan sharing tips and trik serta pengumpulan donasi untuk korban gempa di Cianjur.

Baca juga: TAF Beri Kemudahan Konsumen Beli Toyota Innova Zenix

Seluruh peserta nampak larut dalam kegembiraan dan menikmati acara dari awal sampai menjelang larut malam dengan kemasan acara bernuansa tradisional dengan menghadirkan tarian Remo khas Jawa Timur dan tarian Bali untuk mengenalkan budaya Khas Nusantara.

Dalam sambutannya beberapa founder berharap agar ke depan Komunitas Wish tidak hanya berkecimpung dalam dunia otomotif saja tetapi juga terlibat di kegiatan kemanusiaan dan budaya.

Menginjak hari kedua pada 27 November 2022 kegiatan gathering diawali dengan senam pagi dan aerobic dipandu struktur senam senior dari Surabaya dan hiking ke area perkebunan serta persawahan di area Trawas untuk memperkenalkan alam kepada anak-anak sejak dini agar lebih mencintai lingkungan.

Menjelang siang masuk ke agenda boys toys dimana para peserta diberikan kesempatan untuk show off karya modifikasi mobilnya diikuti kegiatan tune up dari berbagai aliran modifikasi seperti JDM look, elegant style maupun sporty style dan coachng clinic dari pendukung acara.

Agenda ini paling banyak menarik perhatian karena memunculkan berbagai aliran modifikasi dan tetap dalam satu kesatuan OUR WISH. Acara selanjutnya adalah gala dinner dan pesta ala barbeque out door di lereng pegunungan dan diwarnai kegiatan donasi kepada korban Gempa bumi di Cianjur.

"OUR WISH ingin menunjukkan bahwa komunitas bukan sekedar show off atau ajang berhura-hura, tetapi dengan komunitas yang baik akan memberikan manfaat buat sesama seperti melakukan reboisasi, donasi CSR dan berbagai kegiatan positif lainnya," ujar Mawan Widodo, Ketua Panitia acara kepada Tribunnews, 29 November 2022.

Di acara puncak ini anak-anak dari panti asuhan larut dalam kebahagiaan dan menikmati susana kebersamaan bersama para member komunitas. Gathering nasional ini ditutup dengan kegiatan photobooth di halaman hotel dan hampir semua peserta memanfaatkan agenda ini untuk selfie maupun wefie bersama. Kegiatan gathering nasional ini mendapat dukungan dari :GT Radial, Garda Oto, ICE Window Film, ENEOS oil , Gorrilas Bekasi, Bank BRI, dan MNC Vision.