Mitsubishi L300 Terbaru Miliki Kargo 8 Persen Lebih Luas, Bisa Bikin Konsumen Tambah Cuan

Mitsubishi New Colt L300 generasi terbaru yang diluncurkan pada Juni 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil niaga ringan menjadi pilihan bagi pemilik bisnis di sektor Usaha Kecil dan Menengah atau UKM untuk mendukung mobilitas usahanya.

Mitsubishi New Colt L300 telah menjadi pilihan konsumen untuk mendukung usaha karena identik dengan performanya yang tangguh.

Versi terbaru mobil ini diluncurkan pada 28 Juni 2022, hadir dengan ukuran kargo 8 persen lebih luas, atau lebih panjang 200 mm menjadi 2.630 mm.

Baca juga: Mitsubishi Triton Rebut Juara I Balap Ketahanan AXCR 2022, Rahasianya di Ubahan Sasis dan Suspensi

Ini disebut-sebut bisa menambah data tampung barang, sehingga konsumen dapat membawa barang lebih banyak.

Konsumen Mitsubishi New Colt L300 Abdul, menyampaikan dirinya baru pertama kali menggunakan L300 untuk mendukung bisnisnya.

"Awalnya mendengarkan pendapat dari teman-teman. Selain itu saya juga komparasi dengan beberapa mobil. Kalau dari pengalaman driver saya, trek saya pegunungan dan tonasenya masih oke banget. Bisa dilebihin dari 3 ton sampai 4 ton masih bisa. Saya komparasi dengan yang lain, hal itu yang membuat saya memilih L300. Sudah teruji pengalamannya," ungkap Abdul.

Senada dengan Abdul, Pemilik Mitsubishi New Colt L300 Soleh, menyebut dirinya membeli generasi terbaru L300 untuk tambahan armada milik anggotanya.

"Ini saya beli untuk anggota. Ini nyaman dan enak digunakan. Sebelumnya pakai yang keluaran 2005. Pakai yang Euro lama selama ini juga tidak pernah ada gangguan, tidak ada masalah. Nah, Euro 4 yang baru ini lebih bagus lagi. Kabinnya juga cakep, ganteng. Mesinnya apalagi, mesin Pajero. Di daerah saya ini sudah banyak yang pengalaman pakai L300, selama ini semua oke," ungkap Soleh.

Baca juga: Tren Penjualan Positif MMKSI di Ajang IIMS Surabaya 2022

President Director of PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura, mengatakan kualitas tinggi dan layanan purna jual prima menjadi perhatian utama untuk menjaga kepuasan konsumen.



"Mitsubishi New Colt L300 saat ini sudah upgrade dari segi spesifikasi, performa yang lebih besar dan daya angkut besar. Perubahan ini jadi rekomendasi konsumen baru untuk memilih L300 lebih lanjut," tutur Nakamura baru-baru ini.

New Colt L300 hadir dengan dilengkapi mesin diesel baru 2.268 cc dengan model 4N14 - DOHC 4 Cylinder Inline, Direct Injection, Inter Cooler Common Rail Turbocharger.

Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 99,25 Ps pada 3.500 RPM dan torsi 200 Nm pada 1.000-3.500 RPM sekitar 40 persen lebih besar dari model sebelumnya.

Baca juga: MMKSI Tambah Dua Kampanye di Konsep Branding Life Adventure

Fitur unggulan dan kenyamanan pada sisi interior New Colt L300 terdapat pada kabin yang luas dan lega, desain speedometer baru dan juga pegangan pintu baru, serta posisi speaker yang baru.

Pada sisi eksterior New Colt L300 mendapatkan penyegaran tampilan dengan desain bumper baru dan juga desain grille baru dengan porsi balutan chrome yang lebih banyak.

Terdapat dua pilihan varian untuk New L300 yakni, Pick-up Flat Deck dan Cab Chassis, yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesesuaian dan kebutuhan bisnis konsumen. New Colt L300 juga mendapatkan ubahan dengan posisi kabin lebih tinggi 100 mm.

Harga New Colt L300 On The Road (OTR) (Jakarta) Pick-up Flat Deck (Hitam) Rp 218.650.000 dan Cabin Chassis (hitam) Rp 213.650.000.