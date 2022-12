Citroen Resmi Memulai Debut Penjualan Mobil di Indonesia, Luncurkan Tiga Produk Sekaligus

Peluncuran New Citroen C3, New Citroen C5 Aircross dan mobil listrik berbasis baterai, New Citroen e-C4 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indomobil Group dan Stellantis NV (induk pabrikan Citroen) resmi memulai petualangan di pasar otomotif Indonesia pada Rabu (7/12/2022) dengan meluncurkan tiga produk.

Produk yang dirilis terdiri dari New Citroen C3, New Citroen C5 Aircross dan mobil listrik berbasis baterai, New Citroen e-C4.

Peluncuran ini menyusul pengumuman resmi kemitraan strategis antara PT Indomobil Wahana Trada, sebuah anak perusahaan dari Indomobil Group dan Stellantis NV untuk kegiatan distribusi dan penjualan produk-produk Citroën di Indonesia pada bulan Oktober 2022.

Baca juga: Citroen Bidik Pasar Mobil SUV dan Ingin Masuk ke Semua Kalangan

Head of ASEAN and General Distributors of Stellantis Christophe Musy, mengatakan Citroën berani tampil beda dengan mempersiapkan berbagai pilihan mobilitas dengan fokus kepada kenyamanan masyarakat pengguna saat mereka beraktivitas.

"Jajaran produk awal yang ambisius yang kami bawa ke pasar ini, diharapkan dapat melayani berbagai kebutuhan dan mobilitas individu masyarakat Indonesia. Termasuk diantaranya model ë-C4, kendaraan murni listrik yang merupakan jawaban untuk mobilitas masa depan dan sebuah batu loncatan yang sangat penting untuk tercapainya carbon net zero emissions pada tahun 2038 seperti yang telah dikemukakan sebagai hal yang fundamental di dalam rencana strategis Dare Forward 2030 Stellantis," tutur Musy, saat peluncuran di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022).

Business Development Head Indomobil Group Stefan Hutahayan, menyampaikan berdasarkan tiga nilai dasar yang dianut, yakni Accessibility, Care dan Audacity, Citroen berkomitmen penuh untuk menyajikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dengan memberikan solusi cerdas melalui inovasi produk dan teknologi.

"Ketiga produk baru yang kami luncurkan hari ini, akan memberikan mobilitas penuh gaya dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas," ungkap Stefan.

New Citroen C3 merupakan hatchback praktis yang disajikan dengan kenyamanan khas SUV. Mobil ini langsung ditawarkan ke konsumen Indonesia dengan harga mulai Rp 225 jutaan.

"New Citroen C3 memberikan pelanggan keleluasaan kustomisasi yang komprehensif dan tak tertandingi di kelasnya. Kami yakin, ini akan menjadi ikon gaya baru bagi konsumen muda dan progresif di Indonesia," terang Stefan.

Kemudian, New Citroen C5 Aircross adalah mobil bertipe SUV yang disebut menjadi satu-satunya SUV di segmen ini yang menawarkan tiga kursi individu yang dapat digeser, direbahkan dan dilipat.

Baca juga: Citroen Akan Jualan Mobil Awal Tahun Depan, Beberapa Produk Siap Diluncurkan Desember 2022

Mobil ini rencananya akan mulai dijual pada awal tahun 2023 dan harga juga akan dirilis saat produk dipasarkan.

New Citroen e-C4 merupakan mobil listrik berpenggerak baterai murni bermodel compact hatchback.

Mobil ini juga akan mulai dipasarkan pada awal 2023 dengan harga berkisar di atas Rp 1 miliar.