Toyota Pasarkan New Hilux GR Sport dengan Harga Rp 731,4 juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi memasarkan New Hilux GR Sport di penghujung tahun ini setelah dikenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 pada Agustus lalu.

Secara tampilan, Hilux terbaru datang dengan grille trapezoidal kokoh yang mendominasi wajahnya, tampak klasik dengan sentuhan badge Toyota seperti milik All New Land Cruiser GR Sport dan terlihat sporty dengan emblem GR Sport.

GR Side Plate dibawahnya tampak modern berkat kombinasi body color dan black gloss, diperkuat oleh front bumper extension dan fog bezel sporty.

Pindah ke samping, GR Sport Alloy Wheel berdiameter 18 inch begitu mendominasi dan meningkatkan aura sporty, dipertegas oleh over fender tebal di atas roda depan dan belakang.

Pada area bak mobil, dipasang GR Sport Bar berwarna black glossy dengan Shark Fin Antenna diatasnya.

Di belakang, terdapat GR Tape Stripe, GR Badge dan Rear Bumper Side Bar dilabur warna black glossy.

Sebagai informasi, kehadiran New Hilux GR Sport melengkapi line-up GR Sport menjadi 6 model di Indonesia.

Vice President Director PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto, mengatakan New Hilux GR Sport merupakan implementasi komitmen Toyota untuk menghadirkan ever-better cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond.

"Semangat continuous improvement sebagai DNA Motorsport Toyota Gazoo Racing (TGR) diaplikasikan pada New Hilux GR Sport, sehingga membuat penampilannya menjadi semakin sporty dan tangguh, serta dilengkapi dengan performa mesin yang lebih bertenaga dan driving experience yang sporty. Dilindungi oleh safety features yang lebih advance dan lebih lengkap, New Hilux GR Sport merupakan pilihan terbaik bagi para off-road-sportscar enthusiast," tutur Henry dalam keterangan resmi, Rabu (7/12/2022).

Beralih ke sisi interior, para off-road-sportscar enthusiast langsung disuguhkan GR Sport Type Seat dengan sentuhan apik berupa kombinasi antara bahan suede, genuine dan synthetic leather.

Sulaman logo GR di head rest terlihat eksklusif bersama aksen berwarna merah di bagian atas sandaran bangku dan jahitan berbeda warna dari seat cover.

Steering wheel kokoh terdiri atas 2 bagian berbahan kulit halus dan bergurat, mendapatkan aksen GR Red Leather Center Mark Addition.

Pola jahitan Kagari berpola huruf Z yang unik bersanding bersama new bezel, GR Emblem dan paddle shift.