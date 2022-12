Gelar Pameran IIMS Motobike Show 2022 di Semarang, Dyandra Lepas Konvoi Year End Riding to Banaran

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dyandra Promosindo kembali menghadirkan pameran khusus kendaraan roda dua melalui IIMS Motobike Show 2022 yang diselenggarakan di Kampoeng Kopi Banaran, Bawen, Semarang pada 9-11 Desember 2022.

Guna meramaikan acara ini, secara spesial Dyandra mengadakan konvoi dari berbagai merek kendaraan yang ikut berpartisipasi dalam pameran dengan kegiatan IIMS Motobike Show Year End Riding to Banaran.

Konvoi yang diramaikan para rider terpilih dan jurnalis ini dimulai dari kantor Dyandra Promosindo yang terletak di Palmerah, Jakarta, pada Jumat (9/12/2022).

Rute yang ditempuh dimulai dari Jakarta kemudian menuju Cirebon dan singgah di Kota Semarang sebelum akhirnya berlanjut ke Kampoeng Kopi Banaran.

Dalam konvoi IIMS Motobike Show Year End Riding to Banaran, para rider juga akan menyambangi tempat wisata, mulai dari Rengasdengklok, Gua Sunyaragi, Masjid Agung Tegal, Lawang Sewu dan Kampoeng Kopi Banaran.

Project Manager IIMS Motobike Show 2022 Rudi MF, mengatakan yang paling penting ialah kontribusi bagi brand kendaraan maupun after market, walaupun di akhir tahun dapat memberikan awareness, branding dan promosi dengan adanya program ini.

"Akhirnya kita tentukan riding, dimana pada kegiatan ini motor mereka akan dipakai. Yang merasakan rider terpilih dan sebagian jurnalis. Jadi minimal kita ada kontribusi bahwa motor yang dilaunching teman brand ini bisa langsung dicoba dan diceritakan langsung dalam riding arak jauh ini. Lalu juga semua riding gear yang disupport seperti helm, jaket, sarung tangan itu bisa dirasakan semua," tutur Rudi saat pelepasan IIMS Motobike Show Year End Riding to Banaran, Jumat (9/12/2022).

Khusus di IIMS Motobike Show 2022, Dyandra Promosindo memilih konsep berbeda dari tahun sebelumnya yang biasa dihadirkan dalam bentuk pameran di Jakarta.

"Tahun ini kenapa kita buat berbeda, ya untuk menghormati pameran khusus roda dua yang digelar asosiasi baru-baru saja, dimana itu tertunda bertahun-tahun karena pandemi. Sepertinya tidak bijak jika Dyandra mengadakan pameran berdekatan dan lokasinya sama-sama di Jakarta. Akhirnya kita memilih konsep yang berbeda dengan menggali potensi kreatif dan ketemu karena base community itu lumayan di Joglosemar," ungkapnya.

Oleh karenanya, Dyandra membuat program edukasi dengan tetap melibatkan brand dengan produknya dan after market dengan produk riding gear-nya, serta IIMS Motobike memberikan edukasi dari sisi safety.

"Kita adakan di Kampoeng Kopi Banaran karena ini dikelola oleh Dyandra, oleh karenanya kita bikin acara di situ temu komunitas yang base-nya Joglosemar atau Jogja, Solo Semarang. Tapi tetap, program ikon andalan Motobike seperti Parade and Catwalk, lalu ada meet and great dan talkshow, serta community meet up dan Pray for Cianjur. Sekaligus woro-woro tahun depan IIMS Motobike akan hadir kembali di Istora Senayan dengan konsep exhibition dan ada show juga," jelas Rudi.