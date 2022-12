Deretan Mobil Modifikasi Penyabet Gelar Master di Final Battle BlackAuto Battle 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang kontes modifikasi mobil BlackAuto Battle musim 2022 akhirnya dihelat setelah sempat vakum akibat pandemi Covid-19.

Kontes ini terbagi dalam tiga wilayah, Central Region berlangsung di Kota Solo, kemudian East Region digelar di Pantai Pandawa Bali, dan akhirnya ditutup di QBig BSD City sebagai lokasi pelaksanaan West Region yang sekaligus menjadi tuan rumah pelaksanaan Final Battle pada 3-4 Desember 2022.

"Sekitar 80-an mobil tampil di BlackAuto Battle 2022 West Region. Para pemenang di Central Region dan East Region juga hadir untuk menantang jagoan modifikasi asal Jakarta dan sekitarnya di Final Battle BlackAuto Battle 2022 ini," sebut Boy Prabowo dari pelaksana event dalam siaran pers yang dikutip Sabtu (10/12/2022).

Baca juga: Bamsoet: IMI Bersama Instansi Terkait Terus Matangkan Aturan Tentang Legalitas Kendaraan Modifikasi

Kontes car tuning terbesar di Tanah Air ini dibagi dalam dua kelas besar, yaitu 'Culture' yang mewakili genre modifikasi yang proper, good looking dan fashionable, serta 'Contest Car' mewakili genre yang lebih progressive.

Dari sisi karakteristik, kedua kelas ini memang sangat berbeda dan sedang menjadi trend modifikasi di Indonesia. BlackAuto Battle mampu mengakomodir kebutuhan kedua trend ini.

Diakui Boy Prabowo, event kali ini menghadirkan berbagai aliran modifikasi yang cukup lengkap.

"Deretan mobil-mobil pada Final Battle tahun ini tergolong lengkap, terutama pada genre mobil-mobil sport dan JDM, seperti koleksi Initial D Cars yaitu Toyota AE86, Mazda RX7 FD, Mazda RX7 FC, Subaru GC8, Toyota MRS, S2000 Spoon hingga Nissan GTR34 J-Tuned hadir," sambungnya.

Bertajuk "Real Competition, True Champion" kontes modifikasi yang punya pamor di kalangan para builder dan modifikator nasional ini memiliki tujuan untuk bisa menghasilkan sebuah karya modifikasi yang baik, berkualitas serta mampu menjadi trendsetter di industri otomotif Tanah Air.

Di kontes ini BlackAuto Battle terus menggandeng APACT, asosiasi yang merancang sistem penjurian di masing-masing region untuk memilih hasil karya terbaik yang layak untuk maju di babak final.

Sebanyak 17 mobil, termasuk para jawara dari dua region lainnya hadir di QBig BSD City, Tangerang, masuk dalam penilaian para juri dan kemudian menjadi Black Auto Master, gelar tertinggi dan terhormat di masing-masing kelas BlackAuto Battle 2022.

Sistem yang sama juga diterapkan pada kelas Black Out Loud SQ, SQL dan SPL yang menggandeng tiga asosiasi Internasional sekaligus, yaitu EMMA (Eropa), MECA (Amerika) dan CAN (Indonesia-Asia), sehingga menjadikan level kompetisi Black Out Loud memasuki babak baru, sebagai kontes audio yang paling ketat sekaligus paling bergengsi.

Baca juga: Solo Sukses Gelar Kompetisi Modifikasi BlackAuto Battle 2022, Ini Daftar Para Juaranya

"Hasil penilaian yang diumumkan para juri, semakin membuktikan bahwa BlackAuto Battle tidak condong pada satu genre aliran tertentu saja, seperti Ekstrim atau Street Racing saja. Aliran Culture atau yang hype disebut Proper juga memiliki kesempatan yang sama pada event BlackAuto Battle. Terbukti Honda S2000 Spoon mampu meraih tahta paling terhormat, Black Auto Master Culture," ujar Boy Prabowo.

Dimeriahkan Marion Jola