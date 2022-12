SPK Innova Zenix Tembus 7.200 Unit, Inden Bakal Lebih Lama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum genap sebulan diluncurkan, surat pemesanan kendaraan (SPK) Toyota Kijang Innova Zenix sudah tembus 7.000 unit.

"SPK Zenix sampai tanggal 18 (18/12/2022) itu kita kumpulin sekitar 7.200. Tanggal 8 atau 7 Desember baru 4.000. Jadi sudah dua kali lipat. Proporsi yang hybrid masih di 80 persen. Yang hybrid masih kuat, apalagi ini di awal launching," ujar Marketing Director Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy kepada wartawan di sela Journalist Test Drive Innova Zenix, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Ada Insentif, Penjualan Kendaraan Listrik Bakal Naik, Aturan Diharapkan Terbit Lebih Cepat

Soal inden Zenix Hybrid, Anton mengatakan, hal itu tergantung tipe dan warna. Konsumen harus menunggu sekitar 6 bulanan untuk serah terima kunci. Kalau yang bensin bisa satu bulan. Untuk permintaan, Hybrid tipe tertinggi (Type Q) masih yang paling besar. Tapi tidak beda jauh antara V dan G.

"Kalau di Semarang ini kan kira-kira 6 bulan. Jakarta saya harus cek. Ini memang jadinya cukup lumayan panjang ya. Karena biasanya cukup 3 bulan," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Berencana Kucurkan Insentif Mobil Listrik, Toyota Masih Tunggu Aturan

Spesifikasi

Toyota Astra Motor (TAM) menggelar peluncuran global perdana untuk Kijang Innova Zenix Hybrid di Indonesia, Senin (21/11/2022).

All New Kijang Innova Zenix memiliki panjang 4.755 mm, lebar 1850 mm dan tinggi 1.795 mm, sementara wheelbase-nya 2.850 mm.

Generasi sebelumnya mencatat panjang 4.735 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.795 mm dan wheelbase 2.750 mm.

Artinya, berkat penerapan platform TNGA: GA-C model ini lebih panjang dan lebih lebar 20 mm, serta wheelbase bertambah 100 mm. Sementara ground clearance tetap sama 185 mm.

Dengan menggunakan penggerak roda depan (FWD), maka terowongan di bawah dek penumpang sudah tidak ada lagi, sehingga menciptakan lantai yang rata.

Wheelbase lebih panjang turut memberikan lantai kabin lebih lapang mengingat posisi as roda kian jauh ke depan dan belakang, serta hread roda lebih lebar ikut menjanjikan kabin lebih lapang.

All New Kijang Innova Zenix hadir konsep eksterior "Glamorous and Tough". Dari depan, cerminan sebuah MPV yang tangguh tergambar kuat pada desain grille trapezoidal mewah dan lampu LED tipis yang memberikan kesan dinamis dan modern.

Profil desain yang kokoh dan solid dengan lekukan tegas disertai pilar A yang lebih tegak, menyiratkan penampilan sebuah crossover yang maskulin dan berkelas.

Posisi velg juga lebih dekat ke sudut bumper, disertai profil bodi kokoh bermodalkan side body moulding dan rocker body moulding tebal, serta velg yang berukuran besar, membuat penampilannya dari samping semakin gagah.