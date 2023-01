Genjot pendapatan pada Awal 2023, Tesla Perpanjang Penawaran Insentif Khusus Pembeli di China

Mobil listrik Tesla Model 3. Produsen supercar Asal Amerika, Tesla Inc mengumumkan untuk memperpanjang pemberian insentif bagi para konsumen di China yang akan melakukan pembelian kendaraan listrik Model 3 dan Model Y, Minggu (1/1/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Produsen supercar Asal Amerika, Tesla Inc mengumumkan untuk memperpanjang pemberian insentif bagi para konsumen di China yang akan melakukan pembelian kendaraan listrik Model 3 dan Model Y, Minggu (1/1/2023).

Informasi tersebut disampaikan Tesla melalui situs web resmi perusahaan, dalam pengumumannya pabrik kendaraan milik Elon Musk ini akan memperpanjang pemberian subsidi mobil baru sebesar 6.000 yuan atau sekitar Rp 13,5 juta (satuan kurs Rp 2.252) serta subsidi asuransi senilai 4.000 yuan atau Rp 9 juta.

Nantinya subsidi tersebut dapat diklaim masyakata China sebelum masa tenggat berakhir di tanggal sebelum 28 Februari 2023. Melansir dari Bloomberg, pemberian subsidi ini merupakan lanjutan dari program Tesla di awal Desember lalu.

Dimana Tesla memberikan diskon spesial untuk masyarakat China yang melakukan pembelian kendaraan listrik Model 3 dan Model Y.

Pemangkasan harga sengaja dilakukan agar Tesla dapat menghadapi persaingan dari pembuat EV lokal seperti BYD Co, Nio Inc. dan Xpeng Inc.

Tak hanya memberikan potongan diskon bagi masyarakat China, pada akhir Desember kemarin Tesla juga turut memberikan penawaran subsidi sebesar 7.500 dolar AS atau sekitar Rp 116 juta (satuan kurs Rp 15.538 ) bagi warga Amerika yang melakukan pembelian kendaraan listrik Model 3 dan Model Y.

Dengan potongan tersebut nantinya pembeli yang berbasis di Amerika dapat memiliki Tesla Model 3 dengan harga Rp 1.3 miliar dari sebelumnya dijual senilai Rp 1,5 miliar.

Sementara untuk Tesla model Y, Musk membandrol Rp 909 juta dari sebelumnya dipatok 1,02 miliar.

Mengutip dari Bloomberg, potongan diskon diberikan Tesla untuk memacu penjualan di awal tahun 2023, mengingat selama 2022 penjualan mobil listrik Tesla secara global terus mengalami sejumlah tekanan hingga gagal mencatatkan lonjakan laba.

Akibat akibat aksi jual saham yang belakangan dilakukan Elon Musk, tekanan tersebut yangkemudian membuat permintaan mobil listrik Tesla mengalami penurunan, hingga perusahaan mengalami pembengkakan kerugian disaat ekonomi pasar global dihantam krisis inflasi.

Dengan adanya pemberian potongan harga, Tesla berharap agar langkahnya ini dapat meningkatkan penjualan mobil listrik di tahun 2023.

Sehingga perusahaan dapat menutup pembengkakan kerugian selama setahun terakhir.