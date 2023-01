Penjualan Kendaraan Elektrifikasi Toyota Naik 130 Persen pada 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada 2022, Toyota Indonesia menawarkan sebanyak 15 model kendaraan berteknologi elektrifikasi Battery EV, Plug-in Hybrid EV hingga Hybrid EV.

Ke-15 model tersebut berasal dari dua merek, yakni Toyota dan Lexus. Model-model ini diantaranya Toyota New CH-R Hybrid, Toyota New Corolla Altis Hybrid, Toyota All New Kijang Innova Zenix Hybrid, Toyota New Camry Hybrid, Toyota Prius Hybrid, Toyota All New Corolla Cross hybrid, Toyota bZ4X BEV, Lexus UX300e, Lexus NX PHEV, Toyota Prius PHEV, Lexus ES Hybrid, Lexus UX250h Hybrid, Lexus NX Hybrid, Lexus LS Hybrid dan Lexus RX Hybrid.

Dari keseluruhan model, penjualan Toyota di tahun 2022 berhasil tembus di angka 4.463 unit atau naik 130 persen dibandingkan tahun 2021 yang hanya 1.935 unit.

Secara total, Toyota telah memasarkan kendaraan elektrifikasi sebanyak 9.964 unit sejak 2009 hingga 2022.

Selain menghadirkan lebih banyak model kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif nasional, Toyota Indonesia juga menguatkan komitmennya dalam upaya mendukung program Carbon Neutrality yang dicanangkan pemerintah dengan target Indonesia Net Zero Emission (NZE) di 2060.

Melalui strategi MultiPathways, Toyota berupaya mewujudkannya dengan menghadirkan kendaraan elektrifikasi dengan berbagai teknologi ramah lingkungan yang bisa terjangkau oleh masyarakat luas.

Sementara, sejak 2009 hingga November 2022, Toyota secara total telah memasarkan lebih dari 9.964 unit kendaraan elektrifikasi dan juga telah berkontribusi menekan emisi karbon hampir 10.300 ton.