Lakukan Test Tabrak, Honda WR-V Raih Bintang Lima dari ASEAN NCAP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produk terbaru dari PT Honda Prospect Motor yakni Honda WR-V berhasil meraih predikat tingkat keselamatan tertinggi dalam program ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asia).

Dalam tes tabrak yang dilakukan pada 20 Januari 2023, Honda WR-V berhasil meraih skor 77.07 dari 100 (94.93/120 untuk total skor), dimana mobil ini berhasil melewati serangkaian tes uji tabrak dari bagian depan dan juga samping, serta pengujian fitur-fitur keselamatannya.

Honda WR-V berhasil meraih skor 27.41/32 untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP) kemudian 42.79/51 untuk Child Occupant Protection (COP), skor 16.37/21 untuk Safety Assist Technologies (SATs) dan 8.36/16 untuk Motorcyclist Safety (MS).

Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, mengucapkan terima kasih kepada pihak ASEAN NCAP yang telah melakukan pengujian fitur keselamatan produk-produk Honda melalui prosedur dan standar yang sangat ketat.

"Pencapaian yang diraih Honda WR-V menunjukkan komitmen Honda terhadap keselamatan penggunanya dan mewujudkan visi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya," tutur Billy, Jumat (20/1/2023).

Pencapaian rating tertinggi untuk Honda WR-V sekaligus melengkapi model-model SUV Honda lainnya yang sebelumnya juga telah mendapatkan predikat tingkat keselamatan tertinggi dari ASEAN NCAP yaitu All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V pada bulan September 2022 dan Honda CR-V pada tahun 2017.

Sebagai fitur keselamatan aktif untuk mencegah terjadinya tabrakan, Honda WR-V dilengkapi dengan teknologi Honda Sensing yang merupakan teknologi canggih untuk memandu sistem berkendara.

Sistem ini menggunakan front wide view camera yang terletak pada bagian dalam kaca depan mobil untuk memberikan kewaspadaan dalam kondisi berkendara terhadap keadaan di sekitar kendaraan seperti mobil, sepeda motor hingga pejalan kaki.

Teknologi ini juga memberikan peringatan serta mendukung pengemudi dalam menghindari dalam mengurangi tingkat resiko kecelakaan.

Selain itu, Honda WR-V juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan tingkat tinggi lainnya, seperti Honda LaneWatch, Multi-Angle Rearview Camera.