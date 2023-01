Kijang Innova Reborn Diesel Dilirik Pemburu Mobil Bekas, Harga Mulai Rp270 Jutaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski versi terbarunya dirilis pada tahun lalu dengan mengusung teknologi hybrid, yakni Toyota Kijang Innova Hybrid EV, versi lawas mobil ini terus diburu para pembeli.

Kijang Innova Reborn pertama kali dikenalkan pada 23 November 2015. Generasi kedua Kijang Innova ini mengusung dimensi yang lebih besar dan lebar dengan jarak sumbu roda 2.750 mm, panjang 4.735 mm, lebar 1.830 mm dan tinggi 1.795 mm.

Performa, desain dan dimensi yang lebar membuatnya tetap menarik diburu di tengah gempuran versi terbarunya.

Baca juga: Toyota Kijang Innova Diesel Segera Disuntik Mati, Ini Komentar TMMIN

"Kijang Innova masih banyak yang cari, terutama versi diesel. Tapi versi bensinya juga masih banyak penggemarnya," tutur Owner showroom mobil bekas Jordy Mobil MGK Kemayoran Andi kepada Tribunnews, Selasa (24/1/2023).

Kijang Innova Reborn keluar dalam dua pilihan mesin yakni bensin 2.000 cc dan diesel 2.400 cc.

Untuk mesin penggerak diesel, mobil ini merupakan mesin berteknologi variable nozzle turbocharged (VNT) dengan intercooler 2.4 liter 2GD-FTV yang mampu memuntahkan tenaga maksimal 149 PS pada 3400 rpm dan torsi sebesar 36.7 kg.m (transmisi otomatis) dan 34.9 kg.m (transmisi manual) pada 1200-2600 rpm.

Pilihan transmisi yang tersedia pada mobil ini adalah manual 5 percepatan dan otomatis 6 percepatan.

Bagi Tribunners yang berminat, berikut daftar harga Toyota Kijang Innova Reborn Diesel yang dilansir dari GridOto Pricelist:

2.4 Q A/T 2015 2.400 cc, Rp 320 juta

2.4 G A/T 2016 2.400 cc, Rp 280 juta

2.4 G M/T 2016 2.400 cc, Rp 270 juta

2.4 Q A/T 2016 2.400 cc, Rp 360 juta

2.4 V A/T 2016 2.400 cc, Rp 320 juta

2.4 V M/T 2016 2.400 cc, Rp 300 juta

2.4 G A/T 2017 2.400 cc, Rp 290 juta

2.4 G M/T 2017 2.400 cc, Rp 280 juta

2.4 V A/T 2017 2.400 cc, Rp 340 juta

2.4 V M/T 2017 2.400 cc, Rp 320 juta

Venturer 2017 2.400 cc, Rp 380 juta

2.4 G A/T 2018 2.400 cc, Rp 310 juta

2.4 G M/T 2018 2.400 cc, Rp 310 juta

2.4 V A/T 2018 2.400 cc, Rp 350 juta

2.4 V M/T 2018 2.400 cc, Rp 340 juta

Venturer 2018 2.400 cc, Rp 390 juta