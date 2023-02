New Honda Beat Tambah Pilihan Warna Baru, Harga Mulai Rp17 Jutaan

New Honda BeAT tipe CBS memiliki pilihan warna baru yaitu Jazz Silver Black, melengkapi pilihan warna Funk Red Black, Hard Rock Black dan Techno Blue Black.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produk andalan PT Astra Honda Motor (AHM) hadir dengan skema warna baru yang membuatnya semakin sweet.

Tahun ini, New Honda BeAT tipe CBS memiliki pilihan warna baru yaitu Jazz Silver Black, melengkapi pilihan warna Funk Red Black, Hard Rock Black dan Techno Blue Black.

Keempat pilihan warna ini telah disematkan stripe terbaru yang bergaya sporty dengan desain geometris tajam membalut sisi bodi sepeda motor.

Pada type Deluxe, New Honda BeAT hadir dengan dua pilihan warna baru yang dibalut dengan gaya Deluxe Green dan Deluxe Dark Silver.

Penambahan warna ini melengkapi pilihan warna Deluxe Black dan Deluxe Blue.

Beragam pilihan warna tersebut dilengkapi dengan 3D emblem berwarna silver dan penyematan emblem warna merah spesial untuk varian Deluxe Black.

Penyegaran tampilan terkini juga diaplikasikan pada skutik bergaya street style yakni New Honda BeAT Street.

Pilihan varian ini hadir dengan penyegaran stripe bergaya artistik sesuai karakter anak muda perkotaan saat ini. Tipe ini memiliki dua pilihan warna yakni Street Black dan Street Silver.

New Honda BeAT ditawarkan ke konsumen seharga Rp 17.820.000 untuk tipe CBS, dan Rp 18.672.000 untuk tipe Deluxe.

Sementara itu untuk New Honda BeAT Street dibanderol Rp 18.476.000. Seluruh harga menggunakan skema On The Road DKI Jakarta.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya, mengatakan Honda BeAT series menjadi sepeda motor skutik yang digunakan oleh berbagai segmen masyarakat untuk menemani mobilitas sehari-hari.

Guna mendukung hal tersebut, model ini terus diberikan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan harapan para penggunanya.

"Tampilan New Honda BeAT series kini semakin dinamis yang mewakili karakter pengendaranya. Kami meyakini penampilan baru Honda BeAT yang semakin atraktif ini dapat terus menjadi salah satu pilihan konsumen untuk menemani mereka mengejar mimpi," tutur Thomas, Rabu (1/2/2023).