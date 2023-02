Transisi ke Kendaraan Listrik Terbentur Arah Bisnis Produsen Otomotif

HO

Ilustrasi Honda Motor Co., Ltd (Honda) kerjasama dengan GS Yuasa International Ltd (GS Yuasa) untuk mengembangkan baterai lithium dengan daya dn kapasitas besar untuk kendaraan mobil listrik Honda. Keinginan pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi transisi penggunaan kendaraan listrik disebut akan terbentur dengan arah bisnis para produsen kendaraan.