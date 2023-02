TAM Ganti Presdir, Hiroyuki Ueda Gantikan Susumu Matsuda

Laporan Wartawan Tribunnews, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengganti pucuk pimpinan di awal Februari 2023 ini.

Posisi presiden direktur yang dijabat Susumu Matsuda sejak 2020 digantikan oleh Hiroyuki Ueda, mantan President Toyota Motor Vietnam. Pergantian ini berlaku efektif per 1 Februari 2023.

Sebelumnya, Hiroyuki Ueda pernah menjabat menjadi President Toyota de Venezuela pada tahun 2017, dan kemudian dipanggil ke Toyota Motor Corporation (TMC) sebagai General Manager di Best in Town Department.

Setelahnya, dia diangkat menjadi President Toyota Motor Vietnam dari 2020 hingga 2023.

“Meski bukan pertama kali saya menjadi Presiden Toyota di negara ASEAN. Posisi Indonesia sebagai Market Leader di pasar otomotif ASEAN serta segala diversitasnya menjadi tantangan tersendiri. Bersama seluruh tim, kami akan terus menghadirkan Mobility for All lewat ever better cars untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia,” kata Hiroyuki Ueda, President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Ueda-san mengawali kariernya dengan bergabung bersama Toyota Motor Corporation (TMC) pada 1989.

Pernah menekuni bidang sales & product planning, karirnya menanjak hingga dua kali menjabat sebagai presiden di dua benua yang berbeda. Dibawah kepemimpinannya, penjualan Toyota di Vietnam bisa tumbuh positif 35 persen di 2022 dibanding 2021 di periode yang sama.

“Terimakasih saya sampaikan kepada Matsuda-san yang sejak 2020 telah mencapai berbagai milestone penting bersama meski ditengah-tengah situasi pandemi Covid-19 yang cukup menantang. Termasuk diantaranya perayaan 50 tahun Toyota di Indonesia serta beberapa peluncuran kendaraan elektrifikasi seperti Toyota bZ4X serta Kijang Innova Zenix yang diproduksi lokal," ujar Henry Tanoto, Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM).

Henry juga mengucapkan selamat datang kepada Ueda-san sebagai President Director TAM yang baru.

"Semoga, bersama-sama kita bisa terus bersinergi untuk menghadirkan mobilitas terbaik bagi pelanggan Indonesia,” kata Henry Tanoto.