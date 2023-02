Mitsubishi Indonesia Umumkan Presiden Direktur Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) mengumumkan Presiden Direktur baru yang akan menggantikan Naoya Nakamura.

Nakamura akan digantikan oleh Atsushi Kurita dan pergantian akan mulai aktif pada 1 April 2023.

Atsushi Kurita saat ini menjabat sebagai General Manager – Automotive Business Division, ASEAN Automotive Dept., Mitsubishi Corporation, Jepang.

Sebelumnya, ia telah memiliki pengalaman dengan bisnis Mitsubishi Motors di Indonesia, ketika bergabung dan menjadi jajaran direksi PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) di tahun 2013.

Baca juga: Siapkan Dana 75 Juta Euro, BMW Akan Produksi Mini Cooper Listrik di Inggris

Pada periode 2017 – 2020, Atsushi Kurita menjabat sebagai Presiden Direktur KTB dengan fokus bisnis kendaraan niaga, Mitsubishi Fuso.

Sementara Naoya Nakamura selama lima tahun masa kepemimpinannya berhasil memberikan kontribusi positif bagi bisnis Mitsubishi Motors di Indonesia.

Beliau telah membangun fondasi dan kepemimpinan yang kuat untuk membawa kesuksesan PT MMKSI dan berhasil mempertahankan bisnis MMKSI melewati berbagai rintangan terutama pada masa pandemik Covid-19 yang sangat mempengaruhi proses bisnis secara global.

Ia bahkan mampu menorehkan rekor angka penjualan terbesar untuk Mitsubishi Motors sepanjang sejarahnya di Indonesia, yaitu pada tahun 2021 lalu total penjualan mencapai lebih dari 114.265 unit, atau berkontribusi lebih dari 12 persen terhadap penjualan MMC secara global, yang sekaligus menjadikan MMKSI sebagai penyumbang terbesar untuk penjualan retail MMC pada skala global.

Di era kepemimpinannya, produk-produk seperti Outlander PHEV, Eclipse Cross, New Triton, New Pajero Sport, serta New Xpander dan New Xpander Cross, serta New L300 Euro4 diluncurkan di Indonesia.

Baca juga: Inden Mobil Mazda Mencapai 1.600 Unit, Model CX-3 Paling Banyak Dipesan

"Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, beliau (Kurita) diharapkan dapat memimpin MMKSI untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik dan pesat. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan yang berkesinambungan kepada Presiden Direktur kami yang baru, seperti yang telah diberikan kepada Nakamura selama masa penugasannya di MMKSI," ungkap Mitsubishi Indonesia dalam keterangan resmi, Kamis (9/2/2023).