All New Agya Diperkenalkan Tiga Hari Jelang Pembukaan IIMS 2023, Tampang Makin Agresif

Toyota All New Agya saat diperkenalkan pertama kali di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) menggelar world premiere All New Agya tiga hari menjelang pembukaan pameran otomotif IIMS 2023 di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

Mobil ini memakai platform TNGA (Toyota New Global Architecture) dan mesin baru, yang diklaim menyajikan durabilitas dan transmisi lebih baik.

Ada dua model yang ditampilkan, yakni All New Agya dan All New Agya GR Sport yang memiliki tampilan lebih kekar.

Vice President PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, mengatakan All New Agya hadir setelah 10 tahun dengan perubahan menyeluruh.

"Mobil baru ini memiliki kualitas baik mulai dari fitur yang semakin lengkap dan beberapa ubahan fundamental, seperti platformn baru, dimensi lebih luas, desain atraktif, performance mumpuni dengan engine, transmisi dan suspensi baru. Menghadirkan kualitas berkendara yang semakin exciting dengan desain sporty," ujarnya.

Toyota Indonesia belum akan menjual produk ini. Sebab All New Agya yang ditampilkan masih berupa prototipe.

"Prioritas kita show produk terlebih dulu untuk saat ini di global premiere, secara komersial untuk harga tunggu saatnya," ungkap Henry.

Secara tampilan, All New Agya memang hadir lebih sporty dari versi sebelumnya berkat berbagai ubahan yang di usung. Mobil ini juga diklaim akan lebih luas dari versi pendahulunya.