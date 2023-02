Glamour Auto Boutique Kibarkan 2Wheelers, Lini Bisnis Baru Motor Premium CBU

Jimmy Budhijanto, owner Glamour Auto Boutique [tengah] diapit Eja Donal, Chief Operating Officer 2Wheelers [kiri] dan Dito Mulyawadi dari Divisi After Sales, di acara peresmian 2Wheelers by Glamour Auto Boutique di Jl Iskandar Syah Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Februari 2023.

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Glamour Auto Boutique yang selama ini dikenal sebagai importir umum atau IU mobil-mobil premium di Indonesia, kini kembali mengembangkan bisnis importasi sepeda motor premium berbagai merek di Indonesia.

Bisnis baru ini dikembangkan Glamour dengan bendera 2Wheelers dengan membuka outlet megah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Glamour sebelumnya dikenal sebagai pionir importir mobil-mobil CBU [completely built up] legal yang model-modelnya tidak diedarkan oleh agen pemegang merek atau APM resmi di Indonesia sejak awal tahun 2000-an.

Jimmy Budhijanto, owner Glamour Auto Boutique mengatakan, dengan passion yang sama, dirinya mendirikan 2Wheelers sebagai unit bisnis baru importir motor-motor CBU.

Lini bisnis baru ini menawarkan line up collector item termasuk sepeda motor listrik premium dari semua merek.

Sebelumnya, Jimmy sudah menjadi Agen Pemegang Merek (APM) motor Ducati di Indonesia melalui bendera JB Group.

Motor-motor premium yang ditawarkan selain Ducati adalah Harley Davidson, KTM, Piaggio Aston Martin

"Latar belakang hadirkan Two Wheelers karena passion saya yang sudah saya tinggalkan.

Di Glamour, kita memberikan layanan end to end, mulai importasi, uji tipe sampai pengurusan STNK-nya, semua kita tangani sendiri," ujar Jimmy di acara peresmian 2Wheelers by Glamour Auto Boutique di Jl Iskandarsyah Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Februari 2023.

Dia mengatakan, semua model dan tipe motor premium yang dipasarkannya di Indonesia unitnya sudah ready alias tersedia. Pihaknya juga bisa menyediakan model-model motor tertentu berdasarkan request pembeli.

Jimmy menegaskan, pasar sepeda motor premium jenis CBU tidak pernah surut di Indonesia seiring dengan beredarnya beragam varian model dari beberapa merek besar.

Lahirnya tipe-tipe limited edition oleh pabrikan motor premium menjadi salah satu nilai jual tinggi bagi pecintanya dan terbukti sukses diserap pasar.

Aspek loyalitas kepada brand, hobi dan nilai gaya hidup, serta sejarah panjang merek menjadi di antara pertimbangan konsumen dalam memilih motor-motor CBU di kelas niche market ini.

Jimmny menuturkan, hadirnya 2Wheelers by Glamour Auto Boutique diawali sejak era 2000-an melalui Hotpies di kawasan Cilandak sebagai showroom sepeda motor CBU jenis dirtbike seperti KTM, Gasgas dan Husqvarna yang dia akuisisi.