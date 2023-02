Cara Beli Tiket IIMS 2023 yang Pagi Ini Akan Dibuka oleh Presiden Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 akan mulai dibuka pada Kamis (16/2/2023) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Pameran sebelas hari ini akan menyajikan berbagai mobil dan motor baru, hingga aksesori terkini dari segmen aftermarket.

Bukan hanya itu, IIMS kali ini juga menghadirkan deretan musisi terkenal untuk menghibur para pengunjung.

Bagi Tribunners yang ingin datang ke IIMS 2023, tiket IIMS 2023 dan tiket IIMS Infinite Live sudah bisa dibeli melalui dyandratiket.com.

Perlu diketahui bahwa tiket IIMS 2023 belum termasuk tiket IIMS Infinite Live. Jika Tribunners membeli tiket IIMS Infinite Live sudah termasuk tiket IIMS 2023.

Harga tiket IIMS 2023 untuk Premium Day dibanderol sebesar Rp 150.000. Sedangkan saat hari kerja (Senin-Kamis) hanya Rp 50.000 dan weekend (Jumat-Minggu) sebesar Rp 85.000.

Sementara tiket Infinite Live Premium Day sebesar Rp 300.000, weekdays Rp 200.000 dan weekend Rp 250.000.

Khusus tiket Premium Day hanya berlaku 16 Februari 2023. Berikut cara membeli tiket IIMS 2023 dan Infinite Live:

1. Kunjungi website dyandratiket.com

2. Login/Sign up jika belum memiliki akun.

3. Pilih menu “Home”.

4. Lanjut ke laman New Event dan pilih Indonesia International Motor Show 2023 atau Infinite Live.

5. Klik "Buy Now"

6. Pilih kategori dan jumlah tiket yang ingin dibeli.

7. Lengkapi data diri dan pilih metode pembayaran.

8. E-Ticket akan terkirim melalui email yang telah terdaftar.