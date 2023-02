Mitsubishi Resmi Kenalkan XFC Concept di IIMS 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara resmi mengenalkan Mitsubishi XFC Concept di IIMS 2023, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Mitsubishi XFC merupakan sebuah mobil konsep compact SUV yang menawarkan desain SUV "Silky and Solid" yang kuat dan mengesankan, interior kabin "Compact and Spacious" nyaman mempertegas posisi atas di kelasnya, serta teknologi dan performa "Smart and Quality Comfort" canggih yang aman dan nyaman bagi para penggunanya.

Baca juga: Harga Pajero Sport 2023, Beserta Spesifikasi Mobil SUV dari Mitsubishi

"Melalui XFC Concept Mitsubishi Motors telah membuktikan bagaimana desain inovatif dan nilai fungsional dari model kendaraannya yang menjadi 'game changer' di industri ini, yang juga telah mendulang apresiasi tinggi dari konsumen di Indonesia dan juga global," tutur President Director MMKSI Naoya Nakamura, saat pengenalan Mitsubishi XFC Concept di IIMS 2023, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Desain bagian depan mengusung konsep Dynamic Shield yang mengekspresikan kinerja dan perlindungan, telah berkembang.

Lampu depan berbentuk “L” di bagian atas unit lampu depan berpadu dengan Daytime Running Light (DRL) yang berbentuk, seperti kisi-kisi di di bagian bawah untuk menyala dalam bentuk “T” yang ikonik yang menunjukkan kesan luas.

Sisi-sisi bodinya terdiri dari permukaan yang berotot dengan pahatan flare fender depan dan belakang serta garis karakter yang mengekspresikan kekuatan dan dinamisme sebuah SUV.

Layaknya bagian depan, bagian belakang juga dilengkapi lampu belakang berbentuk “T” untuk menciptakan desain yang menonjolkan keluasan dan stabilitas.

Interior kabin berkonsep Compact and Spacious, menawarkan kemudahaan pengoperasian dan kenyamanan, yang sangat penting untuk sebuah SUV.

Panel instrument mengadopsi desain bertema horizontal, sehingga memudahkan untuk merasakan perubahan postur kendaraan saat berkendara di permukaan kasar sekaligus meningkatkan visibilitas ke depan.

Sementara itu, desain dinamis yang terbentang dari panel instrument hingga door trim, serta serangkaian bantalan empuk, memberikan kesan kedap dan perlindungan untuk menciptakan interior yang aman dan nyaman.

Desain Mitsubishi XFC yang canggih, dengan bodinya yang terkesan ringkas, juga dirancang untuk mampu mengakomodasi utilitas dengan kargo yang cukup luas.

Melalui ground clearance yang tinggi dan empat mode berkendara – Normal, Wet, Gravel, dan Mud, – Mitsubishi XFC Concept menawarkan rasa berkendara yang menyenangkan, aman dan nyaman dalam berbagai cuaca dan kondisi jalan.

Mode berkendara baru yakni “Wet Mode”, yang pertama kali diperkenalkan pada kendaraan Mitsubishi Motors, dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara ASEAN, seperti kondisi jalan yang dibanjiri hujan secara tiba-tiba.