Toyota Luncurkan New Corolla Cross GR Sport Hybrid di IIMS 2023

Toyota menghadirkan produk terbaru di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, yaitu New Corolla Cross GR Sport Hybrid.

Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor Anton Jimmy mengatakan keluaran terbaru ini mampu mendorong pelanggan berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon, melalui penggunaan teknologi elektrifikasi.

Selain itu, New Corolla Cross GR Sport Hybrid memiliki dua pilihan warna baru. Ada Two Tone Red dan Two Tone Platinum White.

"Tidak hanya mendapat cosmetic upgrade, model ini juga mendapat performance upgrade agar mobil terasa lebih rigid dan mudah dikontrol saat bermanuver, lewat penggunaan stabilizer tunnel brace di bagian undercarriage," katanya dalam konferensi pers di IIMS 2023, JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (16/2/2023).

"Serta, GR-S suspension yang juga dikombinasikan dengan penggunaan electronic power steering yang lebih besar," ujar Anton.

Ia menyebut pembaruan ini memberikan improvement pada handling yang meningkatkan stabilitas dan respon stir yang lebih direct saat digunakan untuk bermanuver.

"Apalagi dikombinasikan dengan karakter mesin Hybrid yang powerful pada RPM rendah, namun tetap smooth pada RPM tinggi," kata Anton.

Menurut dia, hal tersebut dapat meningkatkan pengalaman berkendara secara keseluruhan. "Sesuai dengan esensi GAZOO Racing," katanya.

Beberapa interior improvement New Corolla Cross GR Sport Hybrid disebut semakin menekankan kesan sporty.

"Penambahan logo GR di beberapa bagian, serta penggunaan bahan interior special GR Sport di keempat kursi dan tuas transmisi akan melengkapi kesan pelanggan dalam mengendarai performance SUV ini," ujar Anton.

Model ini dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, Active Safety Features seperti Blind Spot Monitoring dan Rear Cross Traffic Alert.

"Ada Telematics feature, T-Intouch, untuk memberikan peace of mind pada pengendara, maupun penumpang selama menggunakan mobil ini," kata Anton.

Dari segi entertainment, kini Headunit 9 inchi yang terbesar di kelasnya ini dilengkapi dengan wireless smartphone connection.

"Penambahan DVR, Wireless Charger, Panoramic View Monitor, dan juga Air Purifier membawa kenyamanan berkendara to the next level," ujarnya.

"Menjadikan kehadirannya memberikan warna baru tidak hanya di lineup Toyota, tapi juga pada industri otomotif nasional," kata Anton melanjutkan.