Jangan Terlewat, Ada Lato-lato Challenge di Pameran IIMS 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif IIMS 2023 menawarkan banyak hal menarik termasuk games yang mengasah kecerdikan pengunjung.

Satu diantaranya adalah Pit-stop Challenge dan Lato-lato Challenge yang hadir setiap akhir pekan selama gelaran IIMS 2023.

Dua game ini bisa ditemukan di booth Bridgestone di Hall A, booth A8. Seperti Pit-stop challange. Permainan ini menantang Anda untuk beradu cepat dalam mengganti ban, lato-lato challange, dan ada juga Tik-tok dance competition.

Ada juga aktivitas seru lainnya di media sosial Bridgestone di Instagram dengan cara mem-follow IG tersebut lalu post story-nya untuk mendapatkan minuman ringan dan eco bag, follow IG + post feed mendapatkan soft drink, ecobag, dan kanebo atau topi.

Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno mengatakan, di pameran yang dihelat Dyandra Promosindo ini perusahaannya menjadi official tire partner.

Karenanya, selain menampilkan games pihaknya juga menampilkan line up produk.

“Setelah sempat terdampak pandemi Covid-19, saat ini dunia industri otomotif di tanah air mulai kembali bergeliat. Kita perlu terus mendukung perkembangannya agar kembali mencapai performa terbaik,' ujar Mukiat.

"Sebagai Official Tire Partner, kami berharap dengan diselenggarakannya IIMS 2023 ini akan mampu memberi dampak positif yang cukup signifikan bagi perkembangan industri otomotif di Indonesia,” lanjutnya.

Baca juga: Ada Potongan Harga Jutaan Rupiah untuk Pembelian Aksesoris Mobil Listrik di IIMS 2023

Berdasar pantauan, line up ban yang dipajang di booth antara lain varian ban untuk SUV line up seperti Dueler M/T 674, Dueler A/T 697, Dueler H/T 684.

Baca juga: Banyak Promo, Siap Percantik Motor Anda dengan Aksesoris di IIMS 2023

Ada juga ban yang ditujukan khusus untuk SUV premium yaitu Alenza001, hingga menghadirkan ban eco friendly-nya Ecopia EP150. Bridgestone juga turut memboyong Potenza S007A, Turanza T005A, serta Techno sports.