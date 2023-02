Wuling Berani Jual SUV Alvez di Bawah Rp 300 Juta Karena Alasan Ini

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wuling merilis model SUV terbaru untuk pasar Indonesia, Wuling Alvez, di hari pertama penyelenggaraan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, Kamis, 16 Februari 2023.

SUV Alvez akan bertarung di segmen compact SUV dan bertarung dengan Honda HR-V, Hyundai Creta dan Chery Omoda 5.

Satu hal yang mengejutkan adalah harga jual ketiga tipe SUV Alvez yang diluncurkan adalah di bawah Rp 300 juta, alias jauh lebih murah dibanding para kompetitornya di segmen compact SUV.

Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani mengatakan Wuling bisa menjual Alvez dengan harga segitu berkat inovasi yang dilakukan.

"Untuk harga kenapa bisa segitu, yang jelas kita sudah riset dan kita melakukan banyak inovasi sehingga kita menghasilkan produk dengan harga yang menurut kita adalah terbaik di segmen compact SUV," katanya dalam konferensi pers di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).

Menanggapi persaingan dengan kompetitor di segmen sama seperti Honda HR-V, Dian menyatakan Wuling percaya diri karena Alvez memiliki harga yang kompetitif.

"Sebenarnya seperti tagline Alvez, All At Once. Jadi, kita bukan cuma ngomongin desain, kita bukan cuma ngomongin feature, tetapi dari sisi functional dan benefit-nya pun konsumen bisa mendapatkan dengan harga yang kompetitif," ujar Dian.

"Sehingga, segmennya secara produk, iya, kita ada di segmen yang sama (dengan Honda HR-V). Segmennya itu akan menjadi lebih luas dengan range harga yang menurut kita bisa diterima lebih banyak konsumen," katanya melanjutkan.

SUV Alvez versi pasar Indonesia dirilis dalam tiga tipe, yang mana masing-masing dari itu dibanderol denga harga berbeda. Tipe SE seharga Rp 209 juta, tipe CE seharga Rp 255 juta, dan tipe EX seharga Rp 295 juta.

Alvez memiliki dynamic dual-tone color, penggunaan LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, bold front grille design, dan cutting-edge 16” wheels.

Mobil satu ini juga menghadirkan electric sunroof dan penggunaan material premium. Alvez dapat mengakomodasi hingga lima penumpang dan memiliki kapasitas bagasi yang besar.

Terdapat teknologi pintar yang berasal dari inovasi Wuling, terdiri dari Wuling Indonesian Command (WIND) dan Internet of Vehicle (IoV).

Alvez juga memiliki Advanced Driver Assistance System (ADAS) sebagai pendukung keselamatan berkendara.