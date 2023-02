Dyandra Padukan Pertunjukan Musik IIMS Infinite Live, Sky-Bridge, dan Track Sebagai Icon Tahun 2023 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki hari kedua kemeriahan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, sederet fitur dan program terbaru telah disiapkan oleh Dyandra Promosindo untuk menyambut puluhan ribu pengunjung setiap harinya.

Selama 11 hari berturut-turut, ajang bergengsi ini akan menampilkan sejumlah musisi ternama yang akan tampil di panggung utama automotive music space ‘IIMS Infinite Live’ sebagai angin segar dan upaya untuk memperkuat hubungan antara industri otomotif dan musik.

Harapannya industri otomotif dapat memperoleh pengakuan yang lebih luas dari para penggemar musik, sementara industri musik dapat memperluas jangkauan audiens mereka. Tidak hanya itu, peluncuran produk baru dari ragam brand otomotif serta hadirnya fasilitas test drive dan test ride juga menjadi hal yang ditunggu setiap harinya.

"Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi exhibitor untuk unjuk gigi menunjukkan produk barunya kepada khalayak yang lebih luas, sementara para musisi kenamaan tanah air akan dapat memperkenalkan musik mereka kepada para penggemar otomotif. Kami sangat senang bisa menghadirkan kolaborasi antara musik dan otomotif di IIMS tahun ini. Perhelatan pameran otomotif ini diharapkan dapat menarik perhatian para pecinta otomotif dan musik, serta memperkuat hubungan antara kedua industri tersebut.” ungkap Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung.

Bentuk nyata inovasi segar tahun ini adalah hadirnya IIMS Infinite Live sebagai daya tarik utama bagi pengunjung otomotif dan penikmat musik dengan hadirnya penampilan musik yang spektakuler dari beberapa musisi ternama tanah air.

Kemegahan panggung musik otomotif hari Jumat (17/2) lalu dimeriahkan oleh The Adams, grup musik Indie Rock yang dikenal sebagai seniman jebolan Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Kemeriahan masih berlanjut di panggung yang sama, dengan penampilan kolaborasi sangar antara Isyana Sarasvati dan Deadsquad yang akan berlangsung pada pukul 17.00-21.00 WIB. Beberapa grup band dan penyanyi solo lainnya yang akan tampil selama 11 hari di IIMS antara lain Godbless, The Sigit, Project Pop, Yovie & Nuno, Vierratale, Last Child, Yura Yunita, Kunto Aji, Nadin Amizah, Nidji, The Changcuters, Ari Lasso, dan Dewa 19, serta musisi kenamaan tanah air lainnya.

Pengunjung dapat dengan mudah mengakses tiket IIMS Infinite Live 2023 hanya melalui Dyandratiket.com dengan harga reguler 200.000 selama weekdays dan 250.000 untuk kategori weekends.

Dapatkan promo menarik pembelian tiket IIMS Infinite Live dengan menunjukkan STNK kendaran bermotor dari ragam brand partisipan IIMS 2023 cukup top up 50.000, berlaku setiap hari. Promo lain yang tidak kalah menarik adalah paket bundle IIMS dan IIMS Infinite Life dengan harga 100.000 dan weekends 135.000. Satu STNK hanya berlaku untuk pembelian satu tiket terbatas untuk 500 pengunjung pertama.

Tidak hanya sebagai ajang promosi produk-produk otomotif, IIMS 2023 juga diharapkan dapat menjadi sarana hiburan yang edukatif bagi masyarakat Indonesia dan merupakan sarana untuk pengenalan teknologi otomotif yang bisa dirasakan secara langsung.

Tahun 2023, Dyandra Promosindo menghadirkan IIMS Sky Bridge, Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) pertama yang hadir di pameran otomotif dan menjadi salah satu fitur utama di IIMS tahun ini.

Project Manager IIMS 2023, Rudi MF menyampaikan harapan dengan adanya IIMS Sky Bridge yang membentang dari Hall D menuju Hall C JIExpo, Kemayoran, pengunjung dapat merasakan sensasi berkunjung pameran dengan pengalaman berkesan nan baru.

“IIMS Sky Bridge merupakan salah satu fasilitas penunjang yang kami sajikan untuk pengunjung IIMS tahun ini. Fasilitas ini kami hadirkan untuk mempermudah akses pengunjung untuk menyambangi tiap hall pameran IIMS. Selain itu, pengunjung juga mendapatkan Point of View (POV) Bird-Eye untuk menyaksikan kemegahan dan kemeriahan beragam program IIMS yang tersedia di Open Space Area. Selain itu, IIMS Sky Bridge juga dilengkapi dengan sistem keamanan dan pengamanan yang ketat, sehingga pengunjung dapat merasa aman dan nyaman selama menggunakan fasilitas ini.” jelas Project Manager IIMS 2023, Rudi MF.

Tidak hanya itu, Dyandra Promosindo juga memperkenalkan IIMS Track, sebuah lintasan khusus untuk test drive yang terletak di area terbuka. dan memiliki panjang lebih dari 500 m² untuk satu putaran. IIMS Track dirancang untuk memberikan pengalaman maksimal dalam mengemudi mobil terbaru.

Di IIMS Track, Para pengunjung dapat mencoba mobil dan motor terbaru dari berbagai produsen ternama di Indonesia dan juga dari luar negeri seperti BMW i4, Chery Omoda, Wuling Almaz Hybrid , Wuling Alvez, MG 4 EV, Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid beserta Suzuki Grand Vitara yang baru diluncurkan.