Wuling Mengusung Semangat ‘Experience All At Once’ di Pameran IIMS 2023

Wuling mengusung tema Experience All at Once di IIMS 2023.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wuling Motors (Wuling) kembali berpartisipasi dalam perhelatan pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 dengan mengusung tema ‘Experience All At Once’ di JIExpo Kemayoran hingga 26 Februari 2023.

Para pengunjung pameran dapat melihat secara langsung lini produk lengkap Wuling dan mendapatkan berbagai promo menarik serta berkesempatan melakukan aktivitas interaktif selama pameran berlangsung. Tidak hanya itu, Wuling juga mengadakan sesi test drive bagi pengunjung yang ingin mencoba langsung ragam produk andalannya.

“Dengan mengusung tema ‘Experience All At Once’, kami ingin mengajak konsumen untuk melihat dan merasakan sensasi berkendara secara langsung sekaligus di IIMS 2023. Tak hanya menampilkan lini produk unggulan yang telah dipasarkan di Indonesia, namun kami juga menghadirkan compact SUV terbaru kami, Alvez. Mari kunjungi booth Wuling dan nikmati rangkaian aktivitas interaktif, penawaran spesial, hingga test drive lini produk terbaik dari Wuling yang sayang untuk dilewatkan,” jelas Dian Asmahani selaku Brand & Marketing Director Wuling Motors.

Wuling menyajikan total 10 unit produknya di booth D9 dengan ukuran 868 m2 yang berlokasi di Hall 6, JIExpo Kemayoran. Terdapat 7 unit display yang ditampilkan meliputi berbagai segmen mulai dari New Energy Vehicle, SUV, MPV, hingga kendaraan komersial. Segmen pertama datang dari New Energy Vehicle yakni, Air ev dan Almaz Hybrid. Selanjutnya, segmen SUV diramaikan dengan adanya Almaz RS Pro dan juga kehadiran Compact SUV terbaru, Alvez. Sementara itu, lini produk MPV yang ditampilkan di antaranya adalah New Confero dan New Cortez.

Ada pula tiga unit special display yang terdiri dari dua Air ev modifikasi serta satu Formo Max yang berkolaborasi dengan Kopi Nako. Secara khusus Wuling menampilkan deretan Air ev yang secara dimodifikasi dengan berbagai pilihan aksesoris sehingga dapat menjadi inspirasi gaya personalisasi penggunanya. Ragam modifikasinya datang dari hasil kolaborasi bersama NMAA dan ada juga modifikasi dari Wuling yang mengusung konsep Futuristic Adventure. Formo Max, kendaraan komersial Wuling yang baru diluncurkan pada tahun ini, juga dikaroseri menjadi cafe berjalan. Inovasi ini berkat kolaborasi dengan Kopi Nako, salah satu coffee shop lokal dengan outlet yang sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

Bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman berkendara dari produk Wuling, dapat mencoba secara langsung 6 unit test drive yang tersedia. Lini produk tersebut diantaranya adalah 2 Wuling Alvez, 2 Air ev, 1 New Cortez, dan 1 Almaz Hybrid.

Wuling turut menyediakan penawaran khusus bagi setiap pengunjung yang melakukan transaksi selama periode pameran dengan berbagai kemudahan seperti uang muka ringan, cicilan terjangkau, hingga gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000km. Bagi setiap pengunjung yang melakukan transaksi, berkesempatan untuk mendapatkan ragam hadiah seperti logam mulia, drone, tablet, smartwatch, wireless car vacuum cleaner, wireless earbuds, sampai dengan e-money melalui lucky dip selama IIMS 2023. Tentunya seluruh promo di atas berlaku syarat dan ketentuan.