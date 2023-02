Lexus Luncurkan All New Lexus RX, Hadir Dalam Tiga Pilihan Powertrain

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma berfoto sebelah RX 450h+ Luxury dalam peluncuran The All New Lexus RX di Imerssion By Lexus, Menara Astra, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lexus Indonesia meluncurkan The All New Lexus RX dengan pilihan powertrain baru, Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Powertrain PHEV ini telah resmi dipasarkan untuk pertama kalinya di line-up produk Lexus Indonesia.

“Ini menandai komitmen Lexus sebagai Luxury Automotive Brand dengan The Most Complete Electrified Line-up yang memiliki berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi mulai dari Hybrid Electric Vehicle, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, hingga Battery Electric Vehicle," kata General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma, Selasa (21/2/2023).

"Kami harap beragamnya pilihan kendaraan elektrifikasi yang Lexus tawarkan ini dapat memenuhi lifestyle Lexus Enthusiasts di Indonesia,” ujarnya melanjutkan.

The All New Lexus RX hadir dalam tiga pilihan powertrains, yaitu Lexus RX 450h+ Luxury (PHEV), Lexus RX 350h Luxury (HEV), dan Lexus RX 350 Luxury (Gasoline).

RX 450h+ Luxury

Powertrain PHEV pada The All New Lexus RX 450h+ Luxury, ditunjang dengan engine 2.5L 4-silinder Plug-In Hybrid Electric bertenaga 304 Hp dengan transmisi Hybrid Transaxle CVT.

Digabungkan dengan baterai lithium-ion berdaya 18,1 kWh, mendukung kinerja motor listrik di roda depan dan belakang untuk menciptakan sistem AWD (E-Four) yang tangguh dan efisien.

Lexus RX 450h+ Luxury memiliki jarak tempuh full EV tanpa bantuan motor bakar sekitar 60–70 km.

Lexus RX 450h+ Luxury dilengkapi dengan AC Wall Charger untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin melakukan isi ulang baterai di rumah dengan durasi pengecasan sekitar 2,5 – 3 jam hingga baterai penuh 100 persen.

RX 350h Luxury

Untuk model Lexus RX 350h Luxury, memiliki kesamaan mesin dan transmisi dengan RXPHEV.

Melalui powertrain HEV dengan output tenaga 247 Hp dan berpenggerak FWD, mobil ini disebut cocok bagi pelanggan yang ingin merasakan keseimbangan antara efisiensi dan kenyamanan berkendara.

RX 350 Luxury

Powertrain Gasoline pada RX generasi kelima ini hadir dengan tenaga yang disebut lebih powerful dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Lexus RX 350 Luxury, memiliki engine 2.4L 4-silinder turbocharged yang mampu menghasilkan tenaga 275 Hp dengan penggerak roda depan (FWD) dan disalurkan melalui transmisi otomatis 8-speed Direct Shift.