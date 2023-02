Soal Harga Grand Vitara, Suzuki Tak Gentar 2 Pabrikan Pasang Banderol Miring untuk SUV Anyarnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suzuki tidak gentar dua pabrikan otomotif dari China, masing-masing Wuling dan Chery sudah memasang harga jual SUV terbarunya, masing-masing Wuling Alvez dan Chery Omoda 5 di hari pertama pameran IIMS 2023.

Wuling Alvez dibanderol Rp 209 juta sampai Rp 295 juta on the road Jakarta. Sementara, Omoda 5 dijual dengan harga mulai dari Rp 328 juta untuk tipe Z dan Rp 398 untuk tipe RZ.

Pada saat yang sama Suzuki belum mengumumkan harga jual SUV terbarunya, Grand Vitara, yang diperkenalkan di IIMS 2023.

"Suzuki sengaja tidak memasang harga dulu karena Suzuki bukan market leader [di segmen SUV], tapi jadi market challenger," ujar Harold Donnel, Head of 4W Brand Development & Marketing Research & IT Network PT Suzuki Indomobil Sales di acara diskusi dengan sejumlah awak media di sela IIMS 2023, Rabu kemarin.

Harold menegaskan, pihaknya tidak ingin harga yang dipasang untuk SUV terbarunya nanti terkoreksi oleh kebijakan diskon harga seperti dilakukan oleh kompetitor yang sudah lebih dulu meluncurkan medium SUV.

"Jangan sampai harganya sangat tinggi tapi nanti ada diskon gede. Kita nggak pengen ada sudut pandang, harganya segini diskonnya segini," tegas Harold.

Untuk harga jual Grand Vitara sendiri, Harold memastikan Suzuki akan tetap menjaga prinsip menjual kendaraan yang 'value for money.' Dalam bahasa dia, konsumen membayar seratus, dia juga mendapatkan seratus alias harganya nggak akan kemahalan.

Menurut informasi yang diserap dari wiraniaga Suzuki di IIMS 2023, harga Grand Vitara akan dipasang di kisaran Rp360 juta hingga Rp390 juta untuk tipe terendah dan tertingginya.

Soal estimasi harga tersebut, Harold menyatakan angka itu bisa digunakan sebagai referensi untuk harga pasti yang nanti akan diumumkan Suzuki. “Itu kurang-lebih bisa dijadikan acuan dasar sehingga ekspektasinya bisa diatur dari situ,” ujarnya.

Suzuki Grand Vitara yang resmi diperkenalkan di hari pembukaan IIMS 2023 akan berkompetisi di segmen medium SUV. Kompetitornya yang sudah mapan di pasar adalah Honda HR-V dan Hyundai Creta.

Suzuki Grand Vitara di pameran IIMS 2023.

Suzuki Grand Vitara memiliki dimensi panjang 4.345 mm, lebar 1.795 mm dan tinggi 1.645 mm sehingga memberikan tampilan kompak namun gagah. Kelincahannya juga didukung oleh wheelbase 2.600 mm.

Grand Vitara dibekali dengan mesin 1.500cc berkode K15C Dual Jet yang ramah lingkungan serta efisien didukung teknologi SHVS untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar sesuai kebutuhan sekaligus menekan emisi gas buang dengan lebih baik.

Teknologi SHVS ini dilengkapi ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery untuk mengoptimalkan kinerja mesin K15C Dual Jet tersebut.

Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum 103,06 PS/6.000 rpm dan torsi sebesar 136,8 Nm/4.400 rpm disalurkan melalui 6-speed Automatic Transmission yang juga dilengkapi dengan paddle shift di balik lingkar kemudi.

Fitur keselamatannya antara lain 6 Airbag, ESP (Electronic Stability Program), ABS (Anti-lock Braking System), BA (Brake Assist) dan EBD (Electronic Brake-force Distribution), 360 camera, rear parking camera serta parking sensor dan fitur Hill Hold Control agar lebih aman di jalanan menanjak.

Mesin 1.500cc berkode K15C Dual Jet di Suzuki Grand Vitara.

Fitur lainnya adalah panoramic sunroof, LED Projector Headlamp berikut Autolight with Guide Me Light, Cruise Control, Head Up Display (HUD) dan smartphone wireless charging.

Head unit sudah touchscreen berukuran 9 inch yang dapat terkoneksi dengan smartphone.

Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS mengatakan, di IIMS 2023 pihaknya sengaja memperkenalkan Grand Vitara ke publik pada saat pembukaan IIMS 2023 lalu, untuk memberikan daya tarik tinggi bagi pengunjung yang datang di booth Suzuki.

Head unit sudah touchscreen berukuran 9 inch yang dapat terkoneksi dengan smartphone di Suzuki Grand Vitara.

"Selain karena dimensinya yang kompak, Grand Vitara juga memamerkan perpaduan teknologi canggih yang ramah lingkungan dan fitur dengan spesifikasi tinggi untuk menunjang pengalaman baru berkendara,” ujar Donny Saputra.